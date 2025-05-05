羽毛球｜中國勇挫韓國奪蘇迪曼盃　前世一男雙未落場被嘲「躺贏」

羽毛球蘇迪曼盃，中國羽毛球代表隊在決賽對韓國隊，只失一場女單之下以3：1奪冠。當中，曾登上世界排名第1的男雙組合王昶／梁偉鏗因在淘汰賽階段未有上陣，被內地網民嘲諷「躺贏」。

兩人賽後訪問時，輕輕一句化解尷尬。



蘇迪曼盃為團體賽，每場賽事都有5個項目，包括男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打和混合雙打，小組賽時必須打完全部5項，到了淘汰賽即8強開始，就打5場3勝，每場為3局2勝制。

王昶（左）與梁偉鏗（右）。（Getty Images）

中國的男雙組合王昶／梁偉鏗在2023年曾登上世界排名第1，目前排名第3，「梁王配」亦有出戰蘇盃，在小組賽最後一場對泰國上陣，在自己的場次以2：0擊敗對手，助中國晉身淘汰賽。

不過兩人在進入淘汰賽後，一直都被安排在第4或第5場出戰，由於中國進入淘汰賽後，先在8強以3：0擊敗馬來西亞，到4強又3：0輕取日本，因此未有機會出戰。

蘇迪曼盃決賽，中國隊除王祉怡（圖）不敵安洗瑩外，其他場次都獲膀。（Getty Images）

來到決賽面對韓國，除了王祉怡在女單不敵安洗瑩外，黃東萍／馮彥哲勝出第一場的混雙、石宇奇在男單橫掃對手、劉聖書／譚寧在女雙也兩局擊敗強敵白荷娜／李紹希，結果被安排在第5場上陣的「梁王配」未及出場已奪冠。兩人在淘汰賽沒有落場之下，捧起冠軍，卻在微博遭網民嘲諷「躺贏」。

中國隊奪得蘇迪曼盃冠軍。（Getty Images）

國羽前混雙球手黃雅瓊賽後化身記者，訪問王昶和梁偉鏗，她問二人奪冠是否開心時也補了一句「隊友都太強了，你們都沒有立功的機會，其實非常想上場對不對？」兩人先是尷尬地笑，然後王昶拿起手中的羽毛球造型吉祥物娃娃說：「就跟這個（吉祥物）一樣了！」梁偉鏗則道：「只要有我們在，就都贏3：0了」。