花劍世界盃溫哥華直擊｜大批港人現場觀戰　儼如主場港隊感驚喜

首度踏足加拿大土地，香港劍擊隊驚喜地迎來一片「主場」。

花劍世界盃第一次移師加拿大，大批香港人前往溫哥華會議中心（Vancouver Convention Centre）觀戰。儘管香港隊先在個人賽8強失利，張家朗面對意大利的Davide Filippi打到14：14後輸1分，男團和女團亦僅以第6及第15名完成賽事，但無損居於加拿大的香港人為港隊打氣的興致。

01體育記者潘思維 溫哥華直擊



昨日（4日）的團體戰，港隊以張家朗、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘出戰，他們首圈輪空直入16強，並與波蘭爭入決賽。雙方在9個回合打得激烈，梁千雨在第5回合被Michal Siess打出一波12：4，令港隊由領先20：13變落後24：25；完成8個回合後，港隊仍落後34：40。

第9回合，張家朗面對Michal Siess，他力挽狂瀾贏11：4，港隊終以45：44驚險晉級。

大批居住於加拿大的香港人前往溫哥華會議中心，為香港劍擊隊打氣。（潘思維攝）

「最後一劍真的『好難講』，從來都不只講求技術，亦有運氣成份，就算之前幾次我贏最後一劍，情況都一樣。」張家朗賽後回顧團體賽壓倒波蘭的最後一劍，以及日前個人賽8強以14：15不敵意大利的Davide Filippo，他表示難以單靠最後一劍評價比賽：「個人賽對Filippo，比賽初段捉不到戰術和節奏，但很快就調整過來，找到方法應戰，輸最後一劍當然可惜。整場比賽發揮其實沒太大問題，但我寧願這是一課，讓我有機會檢討改進。」

至於團體賽，港隊擊敗波蘭晉級8強後，以32：45不敵意大利跌入名次賽，最終與日本爭第5名，以34：45落敗。

「團體賽我們當然以獎牌為目標，輸了是可惜的，但入到8強總算保住一些排名積分。」張家朗說。

香港隊在男子花劍團體賽發揮平平。（潘思維攝）

值得一提是梁千雨，他日前在個人賽首圈淘汰世界排名第7的埃及劍手咸沙，他總結今站表現：「之前曾與咸沙練習，都贏過他，所以知道自己有機會。不過我在團體賽打得不好，不夠放膽，都要跟教練好好相討如何改進。」

女隊方面，陳諾思、鄭曉為、符妤名和關渝澄出戰，她們在16強以30：42不敵日本，終在名次賽以45：25輕勝智利，取得第15名。

陳諾思、鄭曉為、符妤名和關渝澄出戰女子團體賽。（FIE Facebook）

回顧去年同一站世界盃在香港舉行，今年移師加拿大，但香港觀眾聲勢不遜於去年的亞洲博覽館，站滿整個賽場，令港隊十分驚喜。張家朗感激觀眾支持：「以前聽爸爸媽媽講過，知道加拿大很多香港人，今天我亦有親戚來看比賽，但我沒想過整個現場與香港主場無異，明明身在外國比賽，我在會場聽廣東話多過英文，感覺好奇妙，非常感激大家到場支持香港運動員。」