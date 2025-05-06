英超｜森林再失分逼和水晶宮歐聯資格更被動　紐奴：比上周有進步

由第15輪起，諾定咸森林已是英超前五的其中之一，上輪主場不敵賓福特後，這支老牌球會近20輪首度離開前五，若要爭奪來季歐聯席位，最後4場不容有失。諾定咸森林在周一（5日）深夜作客水晶宮，憑梅里路的入球追成1：1，為森林力保1分。



英超｜諾定咸森林主場吞賓福特雙蛋 爭歐聯入場券失主動權

自上輪不敵賓福特後，諾定咸森林跌出前五，若今仗作客在水晶客身上全取3分，將與紐卡素﹑車路士同得63分，惟森林在下半場失12碼，水晶宮由伊斯（Eberechi Eze）操刀射入領先。森林落後4分鐘，尼高威廉斯起腳省中梅里路改變方向入網，兩軍以1：1握手言和。

森林的梅里路被省中改變方向，助森林追成1：1。（路透社）

諾定咸森林35輪得61分，落後第5位的車路士2分，爭奪來季歐聯席位更加被動，未來兩場分別對李斯特城﹑韋斯咸，煞科戰主場迎戰直接競爭對手車路士，該仗勝負對歐聯資格誰屬更為關鍵。

森林主帥紐奴指球隊今仗控制大局，製造不少機會，縱然最後和波收場，紐奴認為球隊表現已有改善：「我們在落後的情況下，比上周已有明顯的進步。」森林下輪對篤定降班的李斯特城，紐奴依然不敢鬆懈，「（下場）返回主場必須做好自己，面對李斯特城將會是困難的一仗。」

諾定咸森林主帥紐奴認為球隊在落後時已上周有進步。（路透社）

諾定咸森林餘下賽程



第36輪（5月11日） 主場對李斯特城

第37輪（5月18日） 作客對韋斯咸

第38輪（5月25日） 主場對車路士



英超來季歐聯席位形勢（第35輪）



2. 阿仙奴 67分，得失球差+33

3. 曼城 64分，得失球差+24

4. 紐卡素 63分，得失球差+21

5. 車路士，63分，得失球差+21

6. 諾定咸森林，61分，得失球差+12

7. 阿士東維拉，60分，得失球差+6

