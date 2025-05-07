歐聯全攻略｜4強次回合　PSG兵工廠「細」均力敵

阿仙奴在歐聯4強首回合主場以0：1不敵法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG），次回合作客力爭收復失地，兩軍「細」均力敵，今仗勝負相信只會是一球上落。

（球賽編號：FB1416，5月8日03:00開賽，NowTV 643台直播）



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雖然早已失落今季英超冠軍，但阿仙奴在剛過去的聯賽還是派上了大量正選，或許主帥阿迪達希望以勝仗來振奮軍心，可是主場出擊卻事與願違，以1：2不敵般尼茅夫。

奧士文尼迪比利今屆歐聯貢獻了8入球及3助攻，是PSG的攻擊重心。（Getty Images）

不過阿仙奴今季歐聯作客卻只嘗一敗，以0：1不敵另一4強份子國際米蘭，其餘4場取得4勝1和，包括8強作客以2：1力挫皇家馬德里，因此今仗也不是沒有可能作客贏波。

PSG今季歐聯於主場表現尚可，取得4勝1和2負，其中有3場面對英超隊伍，分別以4：2贏曼城、0：1負利物浦及3：1贏阿士東維拉，盤路難捉。

李安度杜沙特近4場入了3球，是阿仙奴鋒線中狀態最好的一個。（Getty Images）

雙方過去6次對碰，PSG取得1勝3和2負，稍處下風，但今仗有主場之利，且實力接近，要再勝一仗亦非意外。因此，今仗勝負難料下，不如轉吼「入球小」，因為兩軍對壘6場中，有5場總入球少過3球，相信今場PSG踢得較保守下，或能同樣力保和局晉級。

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