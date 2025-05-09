歐洲波精選｜西班牙國家打吡　巴塞皇馬「大」曬冷

西甲豪門巴塞隆拿剛於歐聯4強慘烈出局，今周末即迎來本土聯賽生死大戰——主場迎擊「宿敵」皇家馬德里，「國家打吡」例必出現大手交易，今仗必不例外。

（球賽編號：FB1607，5月11日22:15開賽，NowTV 632台直播）



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巴塞在歐聯4強次回合一度領先主場的國際米蘭3：2，豈料補時被追和，於加時更遭反超，兩回合合計以6：7落敗出局，這一仗充分反映了這支西甲一哥攻強守弱的特性。

拉明耶馬年僅17歲，但已是巴塞的攻擊重心。（Getty Images）

今季由德國名帥費歷克執教後，巴塞採全攻型踢法，前線三叉戟羅拔利雲度夫斯基、拉明耶馬及拉芬夏比洛尼固然配合得宜，加上前場瘋狂逼搶，後防線隨時推高到半場等，令他們聯賽34場攻入91球，冠絕西甲，雖然失33球不算差，跟皇馬持平，但有時他們防線壓得太前易被對手打反擊，導致失波。

不過，巴塞仍以79分排西甲榜首，領先次席的皇馬達4分，如果今仗獲勝，積分差距拉開到7分，奪冠機會變高唱入雲。相反，皇馬卻是背城借一，只是他們今仗有卡馬雲加、 阿拉巴、魯迪格及艾達米列達奧等中後場球員缺陣，更添爭勝難度。

皇馬射手基利安麥巴比狀態不俗，近6場聯賽攻入7球。（Getty Images）

今季巴塞3戰皇馬悉數取勝，而且總入球全達4球或以上，如果數近10場對壘，也只一次總入球不超過2球，因此今仗無論誰勝誰負也好，「入球大」可謂穩開。

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