英超特攻｜紐卡素迎車路士演前五爭奪戰　紐記劏車開主勝

英超冠軍及降班隊伍都已落實，今季餘下的焦點是前五之爭，今周排第4的紐卡素於主場迎擊第5位的車路士，兩軍同分兼得失球差也一樣，今仗勢鬥得難分難解。

（球賽編號：FB1611，5月11日19:00開賽，ViuTV 96及Now TV 621台直播）



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利物浦提早封王，阿仙奴以67分居次席，領先第6的諾定咸森林達6分，只餘下3仗，相信都穩佔前五一席，另外前五3個位置，將由64分的曼城、同得63的紐卡素與車路士、61分的森林，以及60分的阿士東維拉競爭，由第3到第7位只得最多4分差距，真的是一分都不能少。

伊沙克今季大熟大勇，今季聯賽已為紐卡素攻入23球。（Getty Images）

紐卡素近況稍為回落，近3場聯賽只得1勝1和1負，但單計主場的話，「喜鵲」近5場卻錄得全勝；其中要特別留意阿歷山大伊沙克，這名瑞典中鋒今季大熟大勇，聯賽上陣32場入23球，近4仗亦入了3球，狀態火熱。

車路士周中於歐協聯4強次回合主場以1：0擊敗佐加頓斯，兩回合贏5：1躋身決賽；加上上周力挫應屆冠軍利物浦，聯賽三連勝，士氣正盛。

車路士中場大將高爾彭馬上周對利物浦時，終於打破近3個半月的入球荒。（Getty Images）

不過，車路士近3次作客聖占士公園悉數敗陣，兼周中有比賽，舟車勞頓；「喜鵲」卻以逸待勞，今仗可望主場揚威。

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