卓林普6月伊館打表演賽　洺城盃售票詳情+票價+賽事資料

卓林普（Judd Trump）繼今年3月亮相香港舉行的世界桌球大獎賽後，6月將再次獻技，為表演賽「推動大灣區桌球文化挑戰賽 - 洺城盃」領銜。本文詳列洺城盃賽事及售票詳情，門票5月19日起於城市電腦售票網公開發售。



推動大灣區桌球文化挑戰賽 - 洺城盃

基本賽事資料

日期：2025年6月10日至11日

地點：香港灣仔伊利莎白體育館

主要參賽球星：卓林普（Judd Trump）、利索斯基（Jack Lisowski）、塔猜亞（Thepchaiya Un-Nooh）、張安達

官方Facebook：https://www.facebook.com/Greaterbaysnooker

卓林普今年3月在啟德體藝館出戰世界桌球大獎賽。（Getty Images）

推動大灣區桌球文化挑戰賽 - 洺城盃

門票詳情

售票日期：

5月9日起於Trip.com 及攜程優先預售

5月19日起於城市電腦售票網（www.urbtix.com）公開發售

票價：

6月10日（初賽日）

VIP門票$1180、A區門票$880、B區門票$680

6月11日（四強及決賽日）

VIP門票$1380、A區門票$1080、B區門票$880

VVIP兩日通行證$3380