卓林普6月伊館打表演賽 洺城盃售票詳情+票價+賽事資料
撰文：普利森
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卓林普（Judd Trump）繼今年3月亮相香港舉行的世界桌球大獎賽後，6月將再次獻技，為表演賽「推動大灣區桌球文化挑戰賽 - 洺城盃」領銜。本文詳列洺城盃賽事及售票詳情，門票5月19日起於城市電腦售票網公開發售。
推動大灣區桌球文化挑戰賽 - 洺城盃
基本賽事資料
日期：2025年6月10日至11日
地點：香港灣仔伊利莎白體育館
主要參賽球星：卓林普（Judd Trump）、利索斯基（Jack Lisowski）、塔猜亞（Thepchaiya Un-Nooh）、張安達
官方Facebook：https://www.facebook.com/Greaterbaysnooker
推動大灣區桌球文化挑戰賽 - 洺城盃
門票詳情
售票日期：
5月9日起於Trip.com 及攜程優先預售
5月19日起於城市電腦售票網（www.urbtix.com）公開發售
票價：
6月10日（初賽日）
VIP門票$1180、A區門票$880、B區門票$680
6月11日（四強及決賽日）
VIP門票$1380、A區門票$1080、B區門票$880
VVIP兩日通行證$3380