羽毛球．全英賽｜李宗偉接班人豪言「老子他X配」　奪冠反擊批評

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-03-22 17:58

「你問我，我配不配做大馬一哥……我的回答，老子他Ｘ配！」 一個月前，馬來西亞羽毛球手李梓嘉面對排山倒海的質疑，不禁在個人instagram大發雷霆。一個月後，他以一個全英賽男單冠軍，證明自己真「他X配」，大馬一代名將、「拿督」李宗偉，也公開稱讚。

馬來西亞羽毛球傳奇李宗偉退役後，「大馬一哥」的名號落在李梓嘉身上，這種比較，令這個即將滿23歲的球手窒息——他暫未如李宗偉般登上世界排名第一，也鮮於超級賽奪冠，今年1月，他在泰國舉行的3站賽事表現平平，尤其在第2站泰國公開賽首圈第二局領先17：6下反勝為敗、年終賽又分組賽出局，令他飽受質疑、被批「不配做大馬一哥」。

當時，李梓嘉在instagram連環發文反擊，道：「你們問：『我配不配做大馬一哥？不配我現在世界第十的排名？』我的回答：老子他Ｘ配！」

他續指，自己一直靠雙手爭取一切，「沒什麼後台，小時候也沒幾個人看得起我、笑我，說我不行」。當時李梓嘉忿忿不平，之後再發文道：「每個人都有不同步伐，去做到應做的事。」

李梓嘉近月多次在instagram反擊批評者，更一度「爆粗」（按圖放大）：

要令批評者閉嘴，最好的方法還是用場上表現說話。上周三（17日）在英國伯明翰展開的全英羽毛球錦標賽，李梓嘉一路殺入8強，面對漸漸上力的「世界一哥」桃田賢斗，他神勇地直落兩局21：16、21：19擊敗對手。到4強面對荷蘭球手卡利祖（Mark Caljouw），再一次兩局取勝，狀態大勇。

羽毛球全英賽：李梓嘉對安賽龍圖集（按圖放大）

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進入決賽，李梓嘉遇上年初橫掃泰國3站賽事的丹麥球手安賽龍（Viktor Axelsen）。面對這個年終賽冠軍，兩人首局如字面意思的鬥得難分難解，竟一直「刁時」至30：29，由李梓嘉先取一局；次局安賽龍以22：20扳回一局，集中力及體力卻無以為繼，遭李梓嘉在決勝局以21：9輕取。

李梓嘉奪得冠軍後，成為馬來西亞繼哈菲斯及李宗偉後，這一表現，大概已足夠證明他真的「他X配」做「大馬一哥」。

李梓嘉成為大馬羽毛球史上，第二位贏得全英賽冠軍的男單球手。（BWF）

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李梓嘉不單一吐烏氣，更獲馬來西亞總理慕尤丁道賀。曾在李梓嘉飽受批評時出言維護的李宗偉，亦對於後輩的表現大感高興，透過社交網絡向這位「出爐全英賽冠軍」道賀：「恭喜梓嘉，今晚比賽打出了自己的節奏，再接再勵！」