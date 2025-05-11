德甲｜卡尼捧生涯首個錦標　坦言如釋重負　漢堡相隔7年重返德甲

德甲第33輪，拜仁慕尼黑出戰今季最後一場主場賽事，在哈利卡尼入球下以2：0擊敗慕遜加柏，在賽後頒獎禮上，卡尼終於捧起生涯首個主要錦標。

另外，德國老牌球會漢堡亦鎖定升班資格，睽違7年重返德甲。



湯馬士梅拿率拜仁慕尼黑捧起德甲錦標。（Getty Images）

上周日，利華古遜2：2賽和弗賴堡後，拜仁已提前宣告封王，頒獎儀式在周六晚（10日）今季最後一場主場聯賽後舉行，在這場比賽，拜仁2：0擊敗慕遜加柏，哈利卡尼也取得個人今季第25個德甲入球，如無意外將可連續兩季奪得德甲神射手；忠臣湯馬士梅拿也作個人在拜仁第750次上陣。

比賽結束後的頒獎儀式，才是卡尼最期待一刻，31歲的他終於捧起14年職業生涯以來首個主要錦標。卡尼過往在球會和英格蘭國家隊，合共曾6次打入盃賽決賽，包括兩屆歐洲國家盃，但都屈居亞軍。

卡尼捧起生涯首個主要錦標。（Getty Images）

卡尼接受德甲官方訪問時表示如釋重負：「已經等了很長一段時間，錦標比起任何神射手獎項都有意義，所有人都知道，我的生涯就是欠缺了這一塊，現在感覺如釋重負了。我拿過不少個人獎項，也曾經跟錦標很接近，不過最後總是未能做到。」

卡尼與太太自拍。（Getty Images）

畢生效力拜仁慕尼黑的湯馬士梅拿，今季季後將會離隊，他在賽前獲拜仁舉辦特別儀式及送上紀念品，正選上陣的他在83分鐘被換出，接受球迷掌聲，也代表他完成生涯在拜仁的最後一場主場賽事。梅拿從2000年開始在拜仁受訓，2009年首次在德甲上陣，至今為拜仁一隊上陣750場、攻入248球，16年間，曾13次奪得德甲冠軍和2次歐聯冠軍。

梅拿賽後與隊友狂歡。（Getty Images）

另外，同日的德乙賽事，老牌球隊漢堡以6：1大勝烏爾姆，提前鎖定聯賽頭兩名，意味下季將會重返德甲。漢堡曾是德甲自1963年成立以來，留在頂級聯賽最長時間、從未降班的球會，惟在2018年失守跌落次級聯賽，相隔7年才終於返回德甲。