西甲｜17歲耶馬領銜巴塞前線新四天王　與傳奇MSN比較不遜色

周日（11日）西甲「國家打吡戰」，巴塞隆拿在主場以4：3擊敗皇家馬德里，季內4度交手全勝，只要再贏一場即宣告奪得西甲冠軍。

巴塞隆拿陣中，這場大戰的MVP拉芬夏和「神童」耶馬，費蘭托利斯和受傷的利雲度夫斯基，今季都有亮眼的進攻數據，有人將他們與巴塞在2014/15球季的「MSNP」鋒線對比，大多不落下風，唯獨與美斯難以比較。



巴塞隆拿當年的MSN組合令人聞風喪膽。（Getty Images）

巴塞隆拿在2014/15球季榮登「三冠王」，連奪西甲、西班牙盃和歐聯冠軍，當時有被視為巴塞史上最強鋒線之一的「MSN」在陣——即美斯、蘇亞雷斯和尼馬，再加上柏度洛迪古斯，4人單季合共攻入133球、助攻73次。

2014/15巴塞鋒線入球貢獻：

尼馬：39入球、10助攻

蘇亞雷斯：25入球、23助攻

美斯：58入球、31助攻

柏度洛迪古斯：11入球、9助攻

巴塞隆拿鋒線在國家打吡大放異彩，拉芬夏、耶馬和費蘭托利斯都有入球貢獻。（Getty Images）

相隔10年，今個球季的巴塞亦有新的4大鋒線星將——拉芬夏、耶馬、費蘭托利斯和羅拔利雲度夫斯基，4人一共交出109個入球、共59次助攻。

2024/25巴塞鋒線入球貢獻：

拉芬夏：34入球、25助攻

羅拔利雲度夫斯基：40入球、3助攻

耶馬：16入球、24助攻

費蘭托利斯：19入球、7助攻

雖然今季組合的入球貢獻數字，與當年「MSNP」組合仍有差距，但一來球季未完，二來其實逐個球員比較，今季的球員表現大多不落下風；之所以相差24個入球，很大程度是因為有美斯這個因素，單是「球王」個人單季已交出58個入球、31次助攻，一季有89個入球貢獻的數字難以重現。

2007年出生的耶馬是最炙手可熱的新星之一。（Getty Images）

如果單計算單季國家打吡的入球數字，則今季拉芬夏、耶馬、利雲度夫斯基的組合，更勝14/15球季的MSN——今季組合在4場打吡中，一共攻入11球、交出5次助攻，當中以拉芬夏入球最多（5球），耶馬和利雲度夫斯基各入3球；相較之下，MSN組合當年合共攻入8球、交出4次助攻，蘇亞雷斯入4球、美斯和尼馬分別入2球。

另一方面，新組合陣中的耶馬年僅17歲，而美斯當年已是大熟大勇的27歲，相信耶馬仍未達頂峰，而且他年紀輕輕已為西班牙國家隊贏過歐國盃、在巴塞陣中也擔任主力而且表現令人驚嘆，10年後會有什麼成就，仍然值得期待。