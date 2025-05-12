西甲球評｜巴塞極端攻擊型踢法再創經典　費歷克戰術仍能精益求精

作為中立球迷，今季最刺激的賽事，必定是有巴塞隆拿參與的，這支西甲勁旅繼周中歐聯跟國際米蘭鬥個難分難解，周日的聯賽主場迎擊皇家馬德里，再貢獻一場4：3的燦爛比賽。巴塞贏波後，領先皇馬7分，聯賽勝利在望，然而純粹從戰術層面去探討，他們這樣高風險的高位防守，是否還有精益求精的空間？



費歷克在巴塞起用極具侵略性的戰術。（路透社）

巴塞今季由費歷克執掌教鞭，意想不到的是，這位德國名帥過去在拜仁慕尼黑的戰術穩打穩紮，來到巴塞後卻採用超極端的戰術——超高位防守配上前場瘋狂逼搶；所謂超高位，就是防線可以推上中場線，這樣就算前場逼到去對方禁區，三線的距離也不會太遠。

這種戰術配合他們射術速度技術兼的前線三叉戟羅拔利雲度夫斯基（他倦勤時則以費倫托利斯代替）、拉明耶馬及拉芬夏，所向披靡；巴塞早前已兩挫皇馬捧走西班牙超級盃及西班牙盃，聯賽35戰得82分，領先次席的皇馬達7分，奪冠機會高唱入雲；更可怕是，聯賽已攻入95球，攻擊力可謂無堅不摧，譬如歐聯4強面對防守力強見稱的國際米蘭，主客兩回合竟各回合都入了3球，總共攻入6球。

拉芬夏今季表現相當出色。（Getty Images）

費歷克將巴塞技能樹的攻擊力都點滿了，大抵也因為這支西甲豪門本身的基因就是攻強守弱，加上球隊財困而無法補強，防線要起用大批青年軍，例如正選中堅是18歲的古巴利斯（Pau Cubarsí），而門將位置因為達史達根受傷長唞，邀來本已退役的施捷斯尼把守最後一關，但這名波蘭門將卻是「神經刀」，時有神救，但亦有像今仗那樣鹵莽踢跌麥巴比送出12碼。因此費歷克寧願採極端的高位防守戰術，希望用年輕球員的活力，彌補他們經驗上的不足。

這卻是一把雙刃劍，推高防線佈越位，對方不習慣而跌入越位陷阱便能打斷對手的進攻節奏，好比季初10月24日巴塞聯賽首循環作客皇馬時，麥巴比便頻頻跌落越位陷阱，單他一個已錄得8次越位，加上其他人，皇馬該仗足足越位了12次，這樣又怎能策動攻勢？結果皇馬輸0：4。

麥巴比算是今場國家打吡，表現最出色的皇馬球員。（Getty Images）

到了次循環的今仗，巴塞故技重施，皇馬卻學乖了，尤其麥巴比汲取之前的教訓，雖然全場也有2次越位，但其他時間卻能突破越位，今仗3個入球，基本上都是巴塞推高防線，皇馬卻突破了越位陷阱，然後讓麥巴比博得一次12碼，以及兩次單刀射入；其實皇馬在比賽末段都有兩次突破越位陷阱成功，只是小將梅洛斯（Víctor Muñoz）及麥巴比都未能把握機會而已。

因此，巴塞今仗沒有被追平，甚至被反勝，只不過是好彩罷了，如果不夠好彩的話，結局就是歐聯兩回合以6：7被國際米蘭打敗。

當然，巴塞這套戰術並不易破，否則他們今季便無法取得現時的佳績，但若要再進一步，便要考慮除了高位防守之外，能否演練出其他的防守戰術？畢竟幸運女神不定每一次都會眷顧的。