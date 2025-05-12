利物浦等4勁旅7月底啟德獻技　門票今公售僅1小時即售罄

7月底在啟德主場館舉行的「香港足球盛會2025」將上演兩場表演賽，包括26日的利物浦對AC米蘭，和31日的阿仙奴對熱刺。門票經過幾輪預售後，周一（12日）正式公開發售，1小時便告售罄，主辦方TEG Sport指，這兩場將會成為香港有史以來最多觀眾入場的足球賽。



利物浦早前落實奪得英超冠軍，相隔8年再訪港引起哄動。（路透社）

利物浦對AC米蘭的「渣打盃」和阿仙奴對熱刺的「健絡通盃」，周一在購票通網站公開發售，由399元至2499元的門票，公售約一小時已告售罄。

當中，利物浦對AC米蘭一戰早前經過多次預售，包括5月2日的球迷會預售，惟當時專用購票連結疑過早啟用，導致準時購票的球迷反而向隅，但利物浦方面周日（11日）安排球迷重新購票，最終平息事件。

熱刺對阿仙奴的「北倫敦打吡」首度在英國以外舉行，吸引許多球迷觀賞。（Getty Images）

TEG Sport宣布，兩場賽事是首個在啟德主場館舉行的國際足球賽事，每場座位數目逾48000個，意味將會成為香港史上最多觀眾入場的足球賽。在啟德主場館落成前，香港之前最大的球場為香港大球場，最多可容納40000人，以2017年的英超亞洲挑戰盃為例，坐滿全場的入場人數為39693人，現在賽事可在更大的啟德主場館舉行，入場人數自然創紀錄。

AC米蘭陣中有不少港人熟悉的球星，包括祖奧菲歷斯（左）和佩列錫（右）。

利物浦、阿仙奴和熱刺的公開操練門票同日在購票通發售，TEG Sport指尚有少量門票供購買，票價由99至299元，3隊均會在啟德主場館作公開訓練，日期及時間如下：

利物浦： 7月24日（四）下午5:00

熱刺： 7月29日（二）傍晚6:00

阿仙奴： 7月30日（三）傍晚6:00

AC米蘭則會在7月25日晚上7:30在香港大球場訓練，公開操練票價由159至199元，TEG Sport稍後會再公布售票資訊。