港超中場張憙延涉蘭桂坊毆鬥　遭理文內部停賽　曾在亞運創歷史

港超球會理文發聲明指，中場張憙延涉場外不當行為，禁止他參與本季餘下所有賽事。

網上流傳的片段中，一名疑似張憙延的男子涉在蘭桂坊與人毆鬥，更疑似「點錯相」被錯認為另一港超球員張廣然，令張廣然需發文澄清。



警方在5月11日凌晨4時22分接獲一名23歲男子報案，報稱在中環德己立街55號遭2人掌摑及拉扯，衣服被扯爛。警方到場尋獲報案人及其破碎的衣物，他的臉部紅腫被送院治理。警方將案件列作「襲擊」及「刑事毀壞」處理，暫未有人被捕。

事件經過當時被途人拍下，並在社交媒體Thread及小紅書上分享，Thread上一段相信是由台灣遊客發布的影片中，多名男子疑在店內起爭執並動粗，由店內打到店外，有人揮拳相向，事件引來大量途人圍觀及吶喊，片中更湊巧在播放動畫《男兒當入樽》的片尾曲《直到世界的盡頭》，與毆鬥場面相映成趣。

在小紅書上流傳的片可見，一名黑衣男子踢向一名倒地的男子。（小紅書：tommy仔）

而在小紅書以「葉問上身」為題的片段中，一群男子在街頭爭執，期間有人倒地，有一名疑似張憙延的男子衝前用力踢向倒地者，片尾更有人大叫另一港超球員的名字「張廣然」。

不過，張廣然目前效力標準流浪，他周二（12日）晚在Thread上發文澄清，片中人並非自己：「應該係點錯相或者嗌錯名，我嗰晚喺屋企瞓緊覺」。

張廣然澄清片中人非自己。（Thread/kwongyinn_）

張憙延（左）2020年開始效力理文。（理文Facebook）

張憙延今季在港超聯只正選上陣過兩場比賽，而事發當日的下午3時，理文需在深水埗運動場對九龍城，最終理文2：1險勝，張憙延並不在比賽名單中。

理文周二晚宣布，對張憙延作內部處分，他今季不會再代表理文出賽：「有關球員張憙延場外行為不當事宜，經本會調查後，決定作出紀律處分，禁止張憙延代表理文參與本季餘下所有賽事。本會亦將按內部程序，繼續跟進後續事宜。理文一向重視球員專業與個人操守，對於有違本會紀律的行為，均會嚴肅處理。感謝各界關注。」

張憙延現年25歲，目前效力理文足球隊，司職中場，去年隨球隊首度奪得港超聯冠軍，他在2023年的杭州亞運會也有入選香港22歲以下足球代表隊，並在男足項目取得香港史上最佳的第4名，因而成為體院資助的精英運動員，按評核標準，在作為職業球員的薪酬以外，每月獲24710港元「精英乙+」資助，未知今次事件會否影響他獲資助的資格。