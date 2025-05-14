轉會｜利物浦傳簽德甲衝刺王費林邦　解約費3500萬歐元或簽約5年

應屆英超冠軍利物浦展開增兵大計，右閘阿歷山大阿諾特落實會在季尾約滿後離隊，盛傳紅軍有意簽入利華古遜的謝利美費林邦（Jeremie Frimpong），他可勝任右路多個位置，在德甲表現出色，但小時候曾拒絕過加盟紅軍。



謝利美費林邦（中）擁有過人速度。（Getty Images）

德國《圖片報》及《踢球者》都報道指，利物浦與謝利美費林邦方面數周前開始接觸，紅軍希望簽下他。費林邦去年助利華古遜奪得德甲及德國盃雙冠王後，雙方續約到2028年，不過報道指，合約中有一條3500萬歐元的解約條款，實惠的價格吸引了利物浦，如成事會簽5年合約到2030年。

The Athletic則指，費林邦與荷蘭國家隊隊友兼紅軍中場格雲貝治為好友、也認識另外兩名荷蘭國腳雲迪積克及加普，他本人也很希望加盟利物浦，相信個人條款不成問題，但需要先過利華古遜的一關。

費林邦（左）曾效力曼城青年軍。（Getty Images）

謝利美費林邦現年24歲，加納裔的他在荷蘭阿姆斯特出生，但小時候已隨家人移居至英國曼徹斯特，9歲時加盟曼城青訓，效力9年，The Athletic報道指費林邦當年拒絕到利物浦受訓，原因是離家太遠。雖然費林邦在成年後代表荷蘭國家隊，但他在英國成長和受訓，令他符合歐洲足協中英格蘭本土球員的資格，對於失去阿諾特、需要填補本土球員的利物浦來說，無疑也是吸引之處。

費林邦離開曼城青訓後，2019在蘇超的些路迪出道，他擁有過人速度，能勝任右翼、右中場和右閘位置，在處子戰即獲選賽事最佳球員，同一季也助些路迪包辦蘇超、蘇格蘭盃和聯賽盃冠軍。

費林邦上季助利華古遜奪得德甲及德國盃冠軍。（Getty Images）

到2021年初，費林邦轉投利華古遜，主要出任右翼及右中場，他在2023/24球季成為奪得德甲冠軍的核心成員之一，該季他在各項賽事交出14個入球及7次助攻，助利華古遜成為雙冠王；來到今季，雖然未能再次奪冠，但他在各項賽事交出5入球、12次助攻，今季更以1021次衝刺跑，暫居德甲「衝刺王」。費林邦曾表示，自己的踢法與巴黎聖日耳門的夏基美接近。

The Athletic指出，利物浦同時考慮讓青訓產品干拿巴特利下季出任正選右閘，同時考慮簽入一名新的左閘，首選是般尼茅夫的卻卡斯（Milos Kerkez）。