英超特攻｜決戰溫布萊爭英格蘭足總盃　曼城「大」鬧水晶宮

今季聯賽表現大跌watt的曼城，仍有機會有盃落袋，今周將於溫布萊球場與水晶宮爭奪足總盃錦標，「藍月亮」主帥哥迪奧拿過往9次領軍殺入決賽，只曾兩次敗陣，今仗誓要一吐上季決賽落敗的烏氣。

（球賽編號：FB1838，5月17日 23:30開賽，Now TV 651台直播）



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不計社區盾，哥迪奧拿過去帶領曼城曾奪得1次歐聯、2次足總盃及4次聯賽冠軍，但於2021年歐聯決賽不敵車路士，去季則於足總盃負於曼聯，兩次在決賽鎩羽；相比之下，水晶宮的決賽經驗便少得多，足總盃曾兩度殺入決賽，但兩次都不敵曼聯，未嘗捧盃。

有迪布尼在身後輸送，傷癒的曼城中鋒夏蘭特不愁沒有入球機會。（Getty Images）

曼城今季聯賽雖然表現一般，但季尾已回勇，近10場取得7勝3和的不敗戰績，加上中鋒夏蘭特剛傷癒復出，可謂如虎添翼。

水晶宮今季在聯賽出閘脫腳，頭8場未嘗一勝僅得3和5負，踏入新一年才告好轉，但近期表現回落，近6場聯賽只得1勝3和2負，其中曾作客以2：5不敵今場對手曼城。不過他們在足總盃卻表現優異，5戰全勝殺入決賽，近兩圈同樣以3：0淘汰富咸及阿士東維拉。

水晶宮中場伊比爾治伊治近4場皆有入波，共有5球進帳。（Getty Images）

對賽往績上，曼城則佔上風，近10次對壘取得6勝3和1負；加上曼城在溫布萊作戰經驗豐富，近7次取得4勝2和1負（法定時間），兼且實力較佳，今仗一於捧曼城贏波捧盃。

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