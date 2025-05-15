羽毛球．泰國賽｜鄧俊文謝影雪挫中國闖8強　伍家朗不敵世二止步

港隊羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪早前稱霸亞洲錦標賽，「鄧謝配」今星期出戰泰國羽毛球公開賽，16強面對中國組合朱一珺／張馳，這對港隊組合以23：21﹑21：15直落兩局報捷過關。至於男單的伍家朗與主場的世界第二韋迪辛（Kunlavut Vitidsarn），則力戰三局告負。



港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪在獲得亞洲冠軍後，世界排名升上第4位，在泰國公開賽被列為3號種子，首圈擊敗泰國主場組合後，與中國的朱一珺／張馳碰頭。首局戰情緊湊，鄧謝配戰至「刁時」以23：21先拔頭籌。鄧謝配次局早段拉開差距，一度領先雙位數，結果以21：15再下一城，直落兩局贏波晉級，將與另一主場組合普亞華蘭魯羅／飄訕攀（Dechapol PUAVARANUKROH／Supissara Paewsampran）爭入4強。

鄧謝配在泰國公開賽打入8強。（資料圖片／Getty Images）

另外，港隊男單的伍家朗惡鬥主場的韋迪辛，伍家朗首局以21：13先下一城，惜以18：21被追成平手，決勝局兩人鬥得激烈，兩人戰至「刁時」，伍家朗以22：24憾負，力戰超過1小時32分鐘落敗，無緣晉級，而女雙的范嘉茵／尤漫瑩及呂樂樂／曾曉昕一同告負。