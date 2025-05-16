Salomon XT-Whisper新系列配色　編輯部穿搭教學發揮多元可塑性

近年潮流界最火熱的波鞋，Salomon必定名列前茅，銷量急升兼人氣高企，街上時尚男女腳上常見品牌XT-4和XT-6的影蹤，而Salomon XT系列的新鞋款XT-Whisper登場後，同樣俘虜了一眾潮人的心，盡顯Salomon的型格不只黑色，其他新配色也是今夏Mix & Match的首選，就趁XT-Whisper的「Energy」系列新色上架，《一物》編輯部為大家送上穿搭教學示範，就知這鞋款絕對好襯！



Salomon XT-Whisper的「Energy」系列（Salomon）

自Salomon XT-Whisper去年12月初登場後，旋即成為時尚界的新寵，這鞋款源自女性越野跑的經典設計，為滿足女性跑者的需求而打造，不過其機能輪廓中又不失簡約清新的美學，獨特的波浪形Sensifit技術提升流線型視覺質感，亦確保貼合度和支撐力，加上讓穿脫更加迅速的Quicklace速綁系統，巧妙地結合品牌越野跑的DNA與現代工藝，跨越性別界限，創造出兼具功能與風格的鞋履。

去年首次登場的Salomon XT-Whisper「Treetop / Wren / Sulphur Spring」（Salomon）

去年Salomon XT-Whisper初登場，以柔和綠色「Treetop / Wren / Sulphur Spring」現身，品牌新季度的「Energy」系列一口氣帶來五款新配色，包括「Fairytale」、「Shortbread」、「Henna」、「Iced Aqua」以及「Ftw Silver」，豐富的視覺再一次展現出Salomon黑色以外的獨特魅力，雖然色彩繽紛，但其實絕不難Carry，不論是戶外風Urban Outdoor、機能愛好者Gorpcore、青春無敵Y2K，還是可愛Girly都適合，可塑性極高。現在齊來看看《一物》編輯部穿搭教學示範，感受Salomon XT-Whisper「Energy」系列的多元魅力。

Salomon XT-Whisper「Fairytale」 x 短褲

Salomon XT-Whisper「Fairytale」以短褲配蕾絲短襪，散發出Girly氣息（陳葦慈攝）

夏天為大地帶來短褲，而XT-Whisper「Fairytale」充滿童話般的夢幻色調，正是為今夏而設，輕盈設計襯上鏤空蕾絲短襪，更有蝴蝶結點綴，簡單易襯又活潑，打開Salomon機能以外的配搭方式，散發出浪漫少女Girly氣息。

Salomon XT-Whisper「Fairytale」 x 西褲

以Salomon XT-Whisper「Fairytale」取代皮鞋配襯西褲白襪（陳葦慈攝）

西褲配白襪這復古的Classic穿搭方程式重現時尚界，不過除了皮鞋外，換上XT-Whisper「Fairytale」又是另一番味道，Loose-Fit剪裁灰色褲和白色襪盡顯低調，搭上「Fairytale」奪目的漸變粉紅色，形成對比，然而這種混合正裝與機能兩種風格的穿搭絕不突兀，帶出Hybrid反差時尚。

Salomon XT-Whisper「Fairytale」（陳葦慈攝）

Salomon XT-Whisper「Fairytale」（Salomon）

Salomon XT-Whisper「Iced Aqua」X 西褲

鮮色襪子帶出Salomon XT-Whisper「Iced Aqua」對比層次（陳葦慈攝）

「Iced Aqua」在XT-Whisper「Energy」系列中比較低調，以黑色作基礎，再配上帶點螢光色彩的湖水藍，為炎熱季節注入一絲涼意。近年Dresscore風格盛行，日牌NEAT主理人西野大士和L'ÉCHOPPE主理人金子惠治都愛以「正裝x 機能」穿搭，XT-Whisper「Iced Aqua」正好適合愛此道的時裝人，深色西褲加Sharp色襪，即時提升層次感。

黑牛跟Salomon XT-Whisper「Iced Aqua」送上另一種黑色風格（陳葦慈攝）

Salomon XT-Whisper「Iced Aqua」 X 牛仔褲

牛仔服裝強勢回歸，今年更是黑色牛仔褲的世界，各大品牌爭相推出黑牛，選用Taper或Bootcut剪裁的褲款來配搭XT-Whisper「Iced Aqua」，不會All Black全黑那般單調，如有Red Line設計更可Roll Up增強視美感效果。

Salomon XT-Whisper「Iced Aqua」（陳葦慈攝）

Salomon XT-Whisper「Iced Aqua」（Salomon）

Salomon XT-Whisper「Ftw Silver」X 長裙

Salomon XT-Whisper「Ftw Silver」的Futuristic質感，流露出Y2K型味。（陳葦慈攝）

「Ftw Silver」遠看像純白色，其實鞋如其名滲透了銀色作點綴，白色刺繡長裙搭配刺繡花襪，雖然是全白色Tone，但飄逸得來卻不會過份Cute，反之鞋身銀色的Futuristic質感，流露出濃濃的Y2K型味。

Salomon XT-Whisper「Ftw Silver」（陳葦慈攝）

Salomon XT-Whisper「Ftw Silver」（Salomon）

Salomon XT-Whisper「Shortbread」x七分褲

Salomon XT-Whisper「Shortbread」適合街頭時尚風格（陳葦慈攝）

XT-Whisper「Shortbread」用上溫暖的奶油色調為主，再加上有如三文魚般的橙紅色，展現一種自然魅力，七分Cargo Pants露出哈哈笑圖案襪，為Salomon設計加添Street Fashion的玩味。

Salomon XT-Whisper「Shortbread」（陳葦慈攝）

Salomon XT-Whisper「Shortbread」（Salomon）

Salomon XT-Whisper新系列繽紛色調盡現其穿搭可塑性，令品牌繼續統領潮流領域。Salomon發源於1947年法國阿爾卑斯山，創辦人François Salomon起初以高山滑雪器材起家，及後再擴展到登山、跑步等戶外運動領域，隨著支線Sportstyle的降臨，完全佔領時尚版圖，Hailey Bieber、Emily Ratajkowski、Bella Hadid、Gigi Hadid等超模，到BLACKPINK的Lisa，全是Salomon的粉絲。至於日本國寶級設計師川久保玲更由用家變成聯乘夥伴，她最初是穿上Salomon Wings 8配搭其招牌的All Black Look現身，及後其品牌COMME des GARÇONS還多次跟Salomon合作推出別注，是Salomon踏上潮流之路重要一頁。

BLACKPINK Lisa是Salomon粉絲（IG@lalalalisa_m）