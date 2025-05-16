羽毛球．泰國站｜鄧謝配反勝泰國組合晉4強　奪亞洲冠軍後再爭標

泰國羽毛球公開賽，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪在8強對泰國組合普亞華蘭魯羅／飄訕攀（Dechapol Puvaranukroh／Supissara Paewsampran），在先失一局下反勝，強勢進入4強。



鄧謝配重組以來表現出色。（Getty Images）

第一局早段，以3號種子身份出戰的鄧謝配一直以1、2分差距領先，惟打到8：7時一次擊球落網遭對手追平，泰國組合氣勢愈來愈盛，再取3分反超前11：8。技術暫停後，泰國組合在主場觀眾打氣下延續強勢，一口氣領先到16：8，鄧謝打得舉步為艱，11：21先輸一局。

港隊次局一開局有個好開始，連取4分，雖然其後再遭對手追近，一度又戰成8：8，但今次鄧謝配穩住局面，成為先取得11分的一方，再順利以21：14追平局數。

普亞華蘭魯羅／飄訕攀雖有主場之利，仍不敵鄧謝配。（Getty Images）

決勝局，鄧謝配表現穩定，將分差拉開到9：5後，再打出一段7：1，遙遙領先到16：6，尾段與極力反撲的對手一段激烈的攻防戰，更令全場歡呼不斷，最終謝影雪以頑強的防守抵住壓力、並在網前得分。

鄧謝配21：10再贏一局，局數2：1反勝對手，晉身周六的4強，對手將是中國組合、賽事2號種子馮彥哲／黃東萍。鄧謝配4月重組後，即奪得亞洲錦標賽冠軍，今次又打入4強，兩站佳績足證兩人仍有力在頂級水平競爭。