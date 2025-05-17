英超｜曼聯作客負車路士聯賽吞18敗　阿莫林繼續撐：有點欠運

對今季低迷的曼聯而言，下星期的歐霸盃決賽無疑是今季最重要的一仗，周五（16日）深夜作客要爭前五的車路士，再以一球落敗，錄得今季第18場聯賽敗仗、自1990年以來首次8場不勝。主帥阿莫林繼續正面，「我們的戰術方向正確，只是有點欠運」。



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專注歐霸盃的曼聯，遇上力爭前五的車路士，戰意已有差距，隊長般奴費南迪斯、阿密特迪亞路等主將如常披甲，結果一球落敗。紅魔鬼吞下今季第18場敗仗，上次單季聯賽錄得18敗或以上，已經是1973/74球季，該季曼聯錄得20場敗仗，最終降班收場，幸好曼聯今季早已護級成功，以39分暫列第16位。

踏入2025年，曼聯在英超頹勢未止，對上一場的聯賽勝仗，已經是兩個月前，今仗不敵車路士後，連續8場不勝，亦是曼聯在英超史上最長的不勝紀錄。

曼聯在英超再吞敗，就算歐霸盃的重要性現時比聯賽重要，但接連不勝也有問題，主帥阿莫林賽後坦言落敗是有點欠運，「今場開局不錯，我們採取適當的戰術，只是有點欠運，賽果顯然令人失望，但我們的競爭力依然，這一點不用質疑。」

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曼聯今仗未有特意留力，阿莫林認為球隊有足夠時間備戰，「我們有5天準備今場（歐霸盃決賽），我認為這是十分充足，若今仗留力的話，部分球員將會10日沒有正式賽事，同樣是不理想，以比賽備戰決賽才是最佳的方法。」

阿莫林帶領的曼聯，創下不少尷尬紀錄，他當然明白歐霸盃的重要性，希望以獎盃為艱難的賽季作結，「今季過得不容易，但一切都已成過去，我們無法改變，如今唯一可做的就是專注備戰決賽，為來季做好準備。」