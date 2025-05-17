何詩蓓200自輕鬆奪金　趙浩俊200蛙摘銀｜環地中海賽摩納哥站

一連三站的環地中海游泳賽（Mare Nostrum），首站在摩納哥上演，港隊的奧運獎牌得主何詩蓓晉身女子200米自由泳決賽，面對一眾「千禧後」泳手，Siobhan依然以1分56.45秒率先觸池，贏得今年首個國際賽冠軍。

另外，另一港將趙浩俊（Adam Chillingworth）在男子200米蛙泳游出2分13.14秒，摘下銀牌。



游泳｜何詩蓓2025年首場國際賽 200自再爭金｜環地中海摩納哥站

2025年環地中海游泳賽首站，今日（17日）摩納哥站上演首日賽事，在男子200米蛙泳初賽游出2分14.43秒的趙浩俊，率出在A級決賽登場，以1分04.06秒完成頭100米，轉池後升上第二，嘗試追近俄羅斯泳手比高達（Kirill PRIGODA），趙浩俊最後50米留守次席，結果以2分13.14秒觸池，為港隊摘下銀牌。

趙浩俊。

趙浩俊（左一）在男子200米蛙泳摘下銀牌。（直播截圖）

何詩蓓稍後登場，出戰女子200米自由泳決賽，Siobhan今年首度參加國際賽，初賽輕鬆游出2分01.80秒，以總成績第3位晉身A級決賽。

何詩蓓在決賽被列第3泳線，面對一眾「千禧後」泳手，Siobhan首50米已經稍為帶出，並以56.71秒完成100米，Siobhan逐漸拉開優勢，結果以1分56.45秒首名觸池，贏得今年首個國際賽金牌。

另外，林凱喬角逐女子400米混合泳，最後游出5分06.25秒，以第8名觸池。