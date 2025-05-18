英足總盃｜甸恩軒達臣救十二碼做英雄　禁區外手球一原因毋須領紅

水晶宮在英格蘭足總盃決賽爆冷擊敗曼城，奪得自1905年創會以來的首個頂級賽事錦標，門將甸恩軒達臣成為場上主角——在禁區外犯手球後未有被逐，進而連番神救、更救出十二碼，助水晶宮捧盃，賽後又與曼城主帥哥迪奧拿口角，但他的感言亦賺人熱淚。



甸恩軒達臣用手拍走皮球時，接觸點在禁區外。（Getty Images）

這場決賽由水晶宮中場伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）在16分鐘打開紀錄，踢到23分鐘，曼城前鋒艾寧夏蘭特接應長傳突破越位，準備在禁區頂接球，此時軒達臣也出迎到禁區頂，並用手打走皮球，當時他與皮球的接觸點，位於禁區頂的白線以外，但主球證艾治維（Stuart Attwell）未有向他出示紅牌，而影像助理裁判覆核之後，也認為軒達臣毋須被逐。

不過，事件在網上引來不少球迷、甚至球評家討論，認為甸恩軒達臣在禁區外以手觸球，理應被逐。

事實上，據球例，球員在禁區外犯手球，只會在「干擾/阻止對方一明顯進攻機會或破壞對方一個入球或一明顯入球機會」，才會領紅牌，並不存在守門員在禁區外以手觸球就要罰紅牌的規則，守門員在禁區外犯手球的罰則，與所有場區球員一致，當時甸恩軒達臣的手球，被判定為未有破壞對方明顯球入機會，因而毋須被逐。

甸恩軒達臣救出馬莫殊主射的十二碼。（Getty Images）

水晶宮最終以1：0封王，奪得120年隊史的首個頂級賽事錦標，而軒達臣可說是奪冠的最大功臣之一，他在36分鐘救出馬莫殊主射的十二碼，成功「捉路」橫身撲出皮球，之後又多次救出對手射門，全場作6次撲救，表現相當出色。

完場後，軒達臣與曼城主帥哥迪奧拿握手時，哥帥似乎顯得相當不滿，軒達臣賽後受訪時也談及此事，他認為哥帥是因為水晶宮一些浪費時間的舉動而動怒，但他顯得不以為然，說：「我跟他說，你也獲得你想要的10分鐘（補時）。我不會介意的。」

軒達臣賽後一度與哥迪奧拿口角。（Getty Images）

他也被BBC問到禁區外手球事件，他說：「皮球正在往禁區的方向而來，我知道（在禁區外用手打走皮球）沒問題，我並不在意此事。」

講到救出的十二碼，軒達臣道：「坦白說，夏蘭特本來可以主射的，但他把球讓給了馬莫殊，我知道他會射哪一邊、我知道自己會救到。」

軒達臣最後說，為水晶宮奪得的史上首冠，是獻給先父：「我的爸爸在季初離世了，但他今天與我同在，我每次觸球他都在我身邊。這勝利是獻給他的。」