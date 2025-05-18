F1意大利站｜角田裕毅嚴重炒車觸目驚心　慘遭對手粉絲洗版辱罵

F1意大利恩莫娜站周六（18日）上演排位賽，效力紅牛車隊的日本車手角田裕毅今周處處碰壁，在自由練習時因遭到阿根廷新秀高拿賓圖（Franco Colapinto）阻擋，一個手勢令他的Instagram遭種族歧視言論洗版；到排位賽更發生意外，戰車一度炒到騰空翻轉，損毁嚴重。



高拿賓圖今站開始「坐正」，暫取代杜漢成為Alpine正式車手。（路透社）

Alpine今周開始起用高拿賓圖取代杜漢，高拿賓圖去年已曾為威廉士車隊做「替工」取代被炒的沙根特，曾有相當不俗的表現，但到季尾頻頻炒車，令他未能取得正選席位。今季他獲Alpine簽入，先出任後備車手，今站開始暫時「坐正」。

來到意大利恩莫娜站，角田裕毅的不幸事件由自由練習開始，在第二節練習，仍在熟習戰車的高拿賓圖阻擋到幾位嘗試做快圈的車手，當中包括角田，這位紅牛車手在駛經高拿賓圖時向他打了一個手勢示意「不行」，卻被阿根廷媒體指他是對高拿賓圖舉中指，結果引來大批高拿賓圖的粉絲湧到他的Instagram，留下許多不堪入目的言論。

角田裕毅遭高拿賓圖的粉絲攻擊。（Getty Images）

留言中大多帶有種族歧視或侮辱的成份，有人貼出二戰時廣島原爆的圖片，更有許多留言指他「無法睜開眼精」，又以「吃貓的中國人」、「比卡超」、「中國Pokemon（寵物小精靈）」、「侏儒」等譏笑他。

到周六的排位賽，Q1展開不久，角田裕毅就在第一個快圈炒車，他在5、6號彎處的韋侖洛夫減速彎，因擒壆太多致失控，戰車高速滑出賽道、一度彈上半空翻騰、再反轉撞上廣告板和防撞欄才落地，戰車碎片四濺、前翼和車尾都盡毁，四輪懸掛也肉眼可見地斷裂，車頂的T-Cam也被毁，觸目驚心。幸好角田裕毅絲毫無損地離開戰車，惟他無法再戰排位賽，篤定最後一名起步。

同一節排位賽尾段，輪到高拿賓圖炒車，他在3號彎出彎時也因擒壆太多而失控炒車，未算太嚴重但也引發紅旗，令賽事即時結束，他亦無法繼續排位，獲第15名。

最後，今站排位賽依序由麥拿侖的皮亞斯特利、紅牛的韋斯達賓和平治的佐治羅素包辦三甲。

高拿賓圖賽後被問到與角田裕毅在自由練習的互動時，坦誠地說：「昨天我阻擋到他了，他沒做錯，我也擋到了幾個人，那是我駕駛這戰車的第一日、也是第一日跟這團隊合作，有時會有溝通上的誤會、也有點困難。角田也許有點不快，而他的確有權感到不快。」

被問到對於有來自阿根廷的支持者湧到角田IG留下侮辱言論，高拿賓圖一開始表示不知道此事，了解過後，他正面回應道：「我知道他們極度熱情，也總是有很高要求，但他們也應該尊重別人，我們想要的僅此而已。今時今日，社交媒體上滿是仇恨，我們作為車手，一直嘗試、也希望氣氛能更平和。」

事實上，角田並非首個被高拿賓圖粉絲攻擊的車手，在杜漢未失去席位、但已有傳聞高拿賓圖會取代他時，杜漢也不斷遭來自阿根廷的粉絲攻擊，不僅在車隊和車手的社交媒體留言，甚至找出他和家人的私人電郵，傳送死亡威脅訊息。

角田也談到此事：「有點過份了，我知道他們想支持自己國家的車手，但言論也是有界線的。我會這樣說，不是因為他們對我說的話，而是他們對杜漢說的話太過份了，對吧？我覺得杜漢因此無法自在地表現。他們有這種熱情是好的，但也要控制一下，我覺得他們能將這份熱情運用得更好。」