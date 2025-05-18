花劍大獎賽上海站｜張家朗蔡俊彥齊入4強　有望在決賽碰頭

花劍大獎賽上海站，港將張家朗和蔡俊彥雙雙打入4強，兩人分處上、下線，若一同再進一步，將會在決賽碰頭。



張家朗出戰上海大獎賽。（FIE）

張家朗在首圈（64強）先以15：6輕取德國劍手Felix Klein，32強再15：13挫法國的 Wallerand Roger。16強遇上意大利劍手菲臘比（Davide Filippi），雙方早段交鋒激烈但仍保持風度，菲臘比一次起動過早，亦向張家朗道歉及擊掌；到家朗領先9：7時，菲臘比受傷坐倒地上，家朗也上前慰問，之後再開戰，家朗被逼到劍道末端，進攻間跌出劍道外，菲臘比亦將他扶起。

張家朗出戰上海大獎賽。（FIE）

菲臘比追平到9：9、10：10，張家朗後連取兩分領先，打到13：11時，雙方多次交鋒都難分勝負，菲臘比又追平13：13。最終張家朗再取兩分以15：13獲勝，晉身8強。

張家朗在8強遇上來自中國的亞青賽金牌郭一凡，以15：10再贏一場，打入4強，將遇上意大利的前世界冠軍馬連尼（Tommaso Marini ）。

蔡俊彥打入4強。（FIE）

至於蔡俊彥在首兩圈連挫兩名日本劍手，包括64強以15：9擊敗Baba Shunsuke、32強15：10挫松山恭助。來到16強對法國劍手比巴特，則未受太大考驗，開局已領先3：1下，終以15：6獲勝，進入8強對中國劍手曾昭然則以15：8獲勝，他將在4強對意大利劍手隆巴迪（Giulio Lombardi）。

張家朗和蔡俊彥的4強賽事，將分別在晚上6：55及7：20舉行，國際劍聯官網設直播：直播連結

另外，吳諾弘和鄭鐵男都在首圈被淘汰。女子賽方面，鄭曉為同樣在首圈出局。