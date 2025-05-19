歐洲波精選｜全英歐霸決賽　熱刺曼聯和風「細」雨

兩支在本土聯賽表現差勁的英超豪門曼聯與熱刺，竟然雙雙打入歐霸決賽，除了為令人失望的賽季挽回面子外，更重要是一舉奪冠，便可獲得一張來季歐聯的入場券。

（球賽編號：FB2036，5月22日03:00開賽，NowTV 643台直播）



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上仗以0：1不敵車路士後，曼聯近8場聯賽未嘗勝果，僅取得2和6負，是35年來首嘗這樣的劣績，換言之，這是踏入英超年代以來最差的連續不勝紀錄。然而，「紅魔鬼」今季在歐霸卻取得8勝6和的不敗戰績，其中8強次回合以5：4反勝里昂一仗，堪稱經典。

曼聯隊長般奴費南迪斯今屆歐霸上陣13場，貢獻了7入球及4助攻，是球隊的進攻命脈。（Getty Images）

曼聯在聯賽排「尾五」，熱刺表現更差，竟然排「尾四」，近期專注歐霸下，近6仗竟錄得1和5負，他們上周五的聯賽便在收起絕大多數主力下，以0：2敗走維拉公園；不過，熱刺在歐霸近5場取得4勝1和。

曼聯過往曾3次打入歐霸或歐洲盃賽冠軍盃的決賽，兩次取勝，至於歐聯，曼聯5次入決賽3度捧盃；換言之，「紅魔鬼」在歐洲盃賽決賽的戰績是5勝3負。至於熱刺，所有歐洲盃賽曾5次殺入決賽，3度奪冠，但上一之已是1984年的歐洲足協盃。

曼聯上一次打入歐霸決賽，是2020/21年球季，可是他們不敵「歐霸之王」艾馬利率領的維拉利爾。（Getty Images）

對賽往績方面，熱刺卻佔上風，近6次對壘取得4勝2和未輸過，當中4次更率先入波。不過決賽地點在畢爾包，即曼聯4強曾作客贏3：0的地方，心理上或佔優勢。因此，兩軍勝負難料下，不如參考另一數據，原來近4屆歐霸決賽總入球皆少過4球，其中3次於法定時間打和1：1，所以今仗不如博「入球細」更穩陣。

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