劍擊｜蔡俊彥從挫敗中汲取養份　首奪大獎賽金牌　儲備開心回憶

蔡俊彥和張家朗在花劍大獎賽上海站一起揚威，分奪金銅，前者更是第一次於排名賽封王。由2019年大獎賽上海站首度奪銅，到2022年大獎賽仁川站不敵意大利的馬連尼（Tommaso Marini）摘銀，今次再遇同一對手，終於告捷，蔡俊彥說，3年前一役正是他今次稱霸的動力。



上海是蔡俊彥第一次奪得排名賽獎牌的地方，今次重臨「福地」，他坦言勝利一刻並不真實。說到致勝關鍵，他提到兩年前大獎賽仁川站決賽一役，當日的對手正是馬連尼，兩者在比賽中互有領先，蔡俊彥更一度以14：12佔先機，可惜最終被馬連尼連取3分，這一役的反勝為負，成為今天爭勝的動力。

蔡俊彥。（FIE）

「兩年前那場比賽，我是應該得到金牌的，但打得太心急，結果被反勝。今場開始前我也回想那場比賽的畫面，並千叮萬囑自己，一定要冷靜，不要心急。」蔡俊彥說。

回顧蔡俊彥近3季成績，曾經奪得世界盃日本站季軍，亦曾小組賽下馬正賽不入，他未敢期望今次的金牌能令未來的表現更穩定，最重要是活在當下：「目前先慶祝一下，好好儲備開心的能量，將來再遇低潮，也靠這些美好回憶令自己堅持下去。」

蔡俊彥在4強及決賽連挫意大利的隆巴度和馬連尼。（FIE）

對劍手愛護有加的教練Marizio，與蔡俊彥相擁慶祝。（FIE）

花劍賽季的分站賽事已經完結，只剩6月的亞洲錦標賽和7月的世界錦標賽，蔡俊彥期望，除了個人賽奪得獎牌，也能與隊友一起在團體賽揚威，亞錦賽更以團體金牌為目標。