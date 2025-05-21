跳水｜全紅嬋因傷退出全國冠軍賽　為克服發育困擾每日苦練8小時

中國跳水巨星全紅嬋傳出因舊傷復發而未能參加全國跳水冠軍賽，也意味她會錯過這場全運會資格賽暨世界錦標賽選拔賽。

她近期因為身體發育而影響表現，為此將每日訓練時間增至8小時。



全紅嬋近期因發育增重，影響了跳水動作。（Getty Images）

全紅嬋周二（20日）隨廣東跳水隊抵達武漢，準備參加5月24至30日的全國跳水冠軍賽，惟到周三早上，廣東隊的參賽名單上已沒有全紅嬋的名字，內媒《廣州日報》引述廣東隊方面透露全紅嬋是因舊傷復發而未能參賽。

全國跳水冠軍賽同時是今年底的全運會資格賽，單人項目前18名及雙人項目前12名可報名參加全運；這項比賽同時也是7月在新加坡舉行的世界錦標賽的選拔賽，全紅嬋未能參加，不過她畢竟是兩屆奧運會金牌，未知缺陣會否影響她稍後參與這兩項賽事的機會。

全紅嬋作為兩屆奧運金牌得主，是全運會備受期待的選手之一。（Getty Images）

全紅嬋近期表現有所下滑，她也坦承是受發育期體重增加影響，上月她出戰跳水世界盃加拿大站時，在自己的「必殺技」、難度系數3.3的動作207C「向後翻騰三周半抱膝」有失誤，終不敵陳芋汐得銀牌。當時，全紅嬋曾表示自己需要有個適應期，她的教練陳若琳則透露，全紅嬋為了適應新的身體狀態，每天訓練延長到8小時，更會針對207C分解練習達100次。