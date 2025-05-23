英超特攻｜煞科日大混戰　撐喜鵲主勝闖歐聯

英超來到煞科日，利物浦與阿仙奴鎖定冠亞軍，至於另外3個歐聯席位，將由5隊爭逐，其中第4位的紐卡素今周主場迎擊愛華頓，有望贏波兼摘下一張歐聯入場券。

（球賽編號：FB2164，5月25日23:00開賽，Now TV 623台直播）



紐卡素現得66分排第4，最後一場主場迎擊愛華頓。（Getty Images）

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曼城以68分排第3，稍佔上風，最後一仗作客富咸，基本上拿到1分足以憑較佳的得失球鎖定前五位並獲得歐聯資格。至於第4的紐卡素、第5的車路士及第6的阿士東維拉則同得66分，而第7位的諾定咸森林則有65分，競爭異常激烈。

曼城現得68分排第3，最後一場作客富咸。（Getty Images）

不過，紐卡素得失球差為+22球，因此，假使今仗贏波，既不用理會主場迎擊「藍戰士」、少1分的森林，也幾可肯定可憑較佳得失球壓過維拉，因為維拉得失球差只得+9球。

車路士現得66分排第5，最後一場作客第7位的森林。（Getty Images）

「喜鵲」今季的主場戰績不錯，近6場聯賽主場出擊悉數勝出，包括力挫競爭對手車路士及森林。愛華頓近6場作客雖取得2勝2和2負，但他們造訪聖占士公園球場卻不太順遂，近4場只取得1和3負；因此，相信紐卡素今仗可憑主場之利全取3分。

維拉現得66分排第6，最後一場作客曼聯。（Getty Images）

至於維拉雖要作客奧脫福，但曼聯剛於周中的歐霸盃決賽飲恨，既消耗了體力，亦消磨了戰意，維拉「客勝」可捧；森林主場面對車路士的生死戰，兩軍近5次對壘，各勝一場打和3次，今場和味甚濃，除了博賽和外，也可吼森林「讓球主勝」。

森林現得65排第7，最後一場主場面對第5位的車路士。（Getty Images）

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