西甲｜莫迪歷演主場告別戰難忍淚水　「因為發生過而微笑吧」

西甲今周煞科，皇家馬德里周六（24日）晚上演感人的告別戰，忠臣莫迪歷最後一次為皇馬在主場、在西甲上陣，也再一次送別主帥安察洛堤。



莫迪歷最後一次在皇馬主場為皇馬上陣。（路透社）

皇家馬德里在最後一場聯賽於主場迎戰皇家蘇斯達，由基利安麥巴比梅開二度，2：0獲勝，雖然今季皇馬未能贏得任何錦標，但也總算是以勝仗，送別莫迪歷和主帥安察洛堤。

莫迪歷今仗以隊長身份正選上陣，踢到85分鐘換出時，不僅全場為他起立鼓掌，隊友也排成兩行，列隊向他致意，看台上的球迷不少都不捨地落淚。

卻奧斯現身送別昔日戰友。（Getty Images）

雖然莫迪歷到世界冠軍球會盃後才會離隊，但今場也肯定是他最後一次以皇馬球員身份在主場出戰，在他步出球場一刻，昔日戰友卻奧斯也現身與他相擁，場面感人。賽後，球場播放向莫迪歷致敬的影片，這位克羅地亞場抱着女兒觀看，一邊難忍淚水，皇馬主席佩雷斯也被拍到在看台上雙目通紅。

莫迪歷難忍淚水。（路透社）

現年39歲的莫迪歷在2012年由熱刺加盟皇馬，自此成為中場核心，13個球季間他助皇馬奪得28個主要錦標，包括4次西甲冠軍、2次西班牙盃、5次西班牙超級盃、6次歐聯冠軍、5次歐洲超級盃、5次世界冠軍球會盃及1次洲際盃，可謂球會傳奇。

莫迪歷獲隊友拋起。（Getty Images）

莫迪歷賽後執咪發表告別感言，道：「我最不想迎來的時刻終於來臨了，這是一段漫長而美好的旅程。」他向球會、佩雷斯、合作過的教練和隊友致謝，並表示打從心底感激他們和家人。

最後，他也向球迷說：「這麼多年來你們給予我的愛，我無以為報。之前看到一句話是我很喜歡的，想在此分享：不要因為結束而哭泣，為曾經發生過而微笑吧。」