乒乓世錦賽｜平野美宇出局後暈倒　「覺得自己贏不到就沒價值」

在多哈舉行的世界乒乓球錦標賽，日本球手平野美宇在女單次圈爆冷出局，她在賽後一度暈倒需送院，到周六（24日）她終剖白事件，坦承自己受極大壓力。



現年25歲的平野美宇，3歲已開始打乒乓球，13歲已與伊藤美誠合作奪得世巡賽女雙冠軍，到2016年更在乒乓世界盃奪得女單冠軍，成為史上最年輕的世盃單打冠軍，2017年再在世錦賽奪得日本48年來首面女單獎牌，天才少女之名不逕而走。

不過平野美宇近年在女單的戰績不算太出眾，她在今次的世錦賽，更在19日的次圈爆冷不敵克羅地亞球手Lea Rakovac出局，日本媒體報道，當日她落敗後，因過度換氣而暈倒，需要救護車送院。

平野美宇坦言面對很大壓力。（Getty Images）

平野相隔4天後才再次現身受訪，《共同社》報道引述她表示：「當時我也沒有留意到，但我開始過度換氣、我的手和腳都動不了。那時候我就在想，如果我這麼努力也動不了，根本沒有意思。由現在開始，我想以自己的身心為先。」

事實上，平野在次圈比賽期間已不住落淚，她解釋道：「到了這年紀還在比賽中哭，實在抱歉，但即使我是成年人，還是會哭。世錦賽對我來說是個轉捩點，一想到這一點就忍不住哭了。」

平野美宇在2017年奪得世錦賽女單銅牌。（Getty Images）

「當我打乒乓球的時候，我總是想着要贏奧運金牌，我覺得如果要打乒乓，就要以奧運為目標，但這給我很大壓力，也令我覺得很難再推動自己前進了。希望自己可以不要想着奧運去打球就好了。」《日本經濟新聞》引述她說：「我覺得自己贏不到的話，就沒有價值。」

她又表示，比賽之後，身邊人向她說：「你已經做得夠好了，可以停下來了」，她坦承聽到的一刻覺得如釋重負，「直到今天為止，乒乓球仍充滿快樂的回憶」，她希望自己換個心態，「直到現在，我一直只想贏，而在競技體育中成績是最重要的。但如果我倒下了，一切都沒有意義。」

平野又表示，自己暫時不會參加日本國家隊集訓，也會退出部份歐洲賽事，不過由於已入選7月美國賽的國家隊名單，她可能仍會出戰。