港超聯｜理文爆冷慘負流浪　大埔挫北區後上封王　第二度奪港超聯

港超聯周日（25日）煞科，兩場關乎爭標的賽事同時上演：理文作客標準流浪若獲勝，就可衛冕；但若大埔獲得的分數多過理文，將由大埔第二度捧起港超聯。

最終，理文面對流浪3分全失，大埔則擊敗北區，繼2018/19球季後，再一次奪得港超冠軍。



大埔仍有希望捧盃，吸引大批球迷入場打氣。（夏家朗攝）

煞科戰前，理文在榜首以53分領先，大埔則52分排次席，意味理文贏波即可封王，或是和波而大埔輸波；大埔則需贏波而寄望理文失分，或是理文3分盡失之下，大埔有分落袋也可奪冠。緊湊的形勢下，大埔球迷「綠戰士」今仗坐滿看台，猶如一片綠海。

大埔也展現決心，早段多次左路強攻，由伊高沙托尼和帕特華維迪配合造出不少攻勢，但都被一一化解。

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13分鐘，馬卡雷拿左路斬尾柱，盧卡斯一頂入網，打開紀錄，看台上球迷立刻熱烈歡呼，高喊盧卡斯的名字。

九龍城在20分鐘一次左路角球威脅大埔大門，謝家榮單槌將皮球打出。

盧卡斯為大埔打開紀錄。（夏家朗攝）

大埔隨後還有不少入球機會，25分鐘大埔門前連環施射，盧卡斯起腳被門將龐焯熙救出，馬卡雷拿再射又被護空門。大埔隨後還有3次黃金機會去擴大比數，但不是被門將救到就是僅僅射高。

大埔領先後，比起這一場比賽，球迷的心思更加放在理文對流浪一戰，盧卡斯也偶爾會把握空檔詢問記者該仗比數。下半場開始不久，看台就傳來歡呼聲，原來是理文的立花稜也領紅牌被逐；之後球迷再歡呼，是因為流浪一度領先，但經VAR檢視後入球不成立。

盧卡斯今仗表現相當活躍。（夏家朗攝）

60分鐘，今次主場球迷的呼歡聲是向現場送上，盧卡斯攻入個人今仗第2球，令大埔遙遙領先到3:0。雖然九龍城在69分鐘由舒拉普追回一球，但不久，理文對流浪一戰，流浪就由大埔借將比迪高入球領先1:0，末段更有劉智樂梅開二度，最終理文輸0:3，3分盡失，而大埔以3:1擊敗北區之下，「綠戰士」相隔6季、經歷過降班再升班下，再度奪得港超冠軍。