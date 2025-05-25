港超聯｜李志堅再領大埔奪冠　激動脫衣贈球迷　望網民更包容

大埔在經歷一個高低跌宕的球季後，在煞科日逆轉封王，第二度奪得港超聯冠軍。

大埔主帥李志堅坦言，早前理文絕殺九龍城一役後，早已放下奪冠的想法，最後卻有驚喜，「係你就係你」。



大埔奪得2024/25季度的港超聯冠軍。（夏家朗攝）

大埔今季曾在榜首領先，爭標形勢一度大好，未料多名主力包括陳肇鈞、加比爾、盧卡斯、馬高斯山度士、韋法頓等相繼受傷，連連失分之餘，理文更越戰越勇，在煞科日前登上榜首。大埔最終封王，相信連足總也始料未及，主席霍啟山本來身在理文對流浪一戰，比賽後段才急急由青衣運動場趕往大埔運動場，就連獎盃本身也繫上了代表理文的黃色絲帶，到頒獎前，絲帶又突然「消失」。

李志堅在完場後顯得相當激動。（夏家朗攝）

大埔落實封王一刻，李志堅立刻激動地坐在地上，之後又多次跑向觀眾席帶動球迷慶祝，最後更脫去身上的教練服掟上看台，令球迷十分受落。「今日一定要先多謝女朋友！」李志堅在奪冠後一受訪，便先找來女友Sharon，他6年前首次領大埔在廣州封王時，也曾說過類似的話。

李志堅坦言，今季相當刺激：「真是去到最後一刻都不知怎樣。其實我最大的感覺就是九龍城（對理文）那場球賽之後，我放下了，最後一分鐘，（九龍城前鋒）卡朗入球。我們整個群組起哄，但突然（理文再入球奠勝），那種感覺是真是無語問蒼天，為何要給我們希望呢？真是好痛，但經過那一晚，自己又回想，其實就是在告訴你，係你就係你。」

李志堅被球員拋起。（夏家朗攝）

李志堅相當興奮。（夏家朗攝）

他回想，多名主力在菁英盃受傷後，他也曾反思是否部署錯誤，「一個月前還可以三線爭冠，但我思前想後也想不到答案⋯⋯一班年輕球員好努力，一直踢到（菁英盃）首名出線，我們也盡量去調配兵源⋯⋯你問我，我也沒理由放，由菁英盃到足總盃，足總盃也會有亞冠資格，又為何不盡力？」

李志堅脫下身上的教練服掟上看台。（夏家朗攝）

李志堅希望，網民的言論能更包容、本地足球氣氛能更正面，「每當有球員受傷，大家（網民）就會覺得要問責，公審一些人。」他強調，在現場的球迷都沒有問題，「是網上的球迷，我的朋友常叫我不要看（網上留言），其實真係好慘，我真的不去看，但身邊的人會看，他們看完就會傳給我。自己知道自己做緊乜嘢，做到就做，做唔到亦都冇辦法。」

李志堅感謝班主的支持。（夏家朗攝）

談到流浪由大埔借將比迪高入球打開紀錄，堅Sir指比迪高很有情義：「他借了出去後，也常回來探望我們，他是個很好的球員。」

堅Sir也感謝會長葉吳彬彬及領隊葉志雄的支持，指他們在預算內都會盡所能，他也希望回報兩人。李志堅同時展望來季，指多名外援都會留隊，「希望代表香港打亞冠，可以打好啲。」