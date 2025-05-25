港超聯｜陳肇鈞談再奪足球先生機會：個人獎項只是副產品

港超聯冠軍塵埃落定，大埔封王後，主將陳肇鈞有望連續兩屆成為香港足球先生，但他直言個人獎項是「副產品」：「我覺得自己已經做到最好。」



陳肇鈞因傷錯過季尾賽事，仍然相當投入慶祝。（夏家朗攝）

陳肇鈞再奪香港足球先生的呼聲頗高，但他受訪時坦言：「個人獎項是一季表現的副產品，有人投我就投，不投我也無所謂，我不會去拉票，我絕對不是那種人。」他認為只要做好自己已是勝利，「今季這樣的成績，就算一個獎都拿不到，我覺得我已經做到最好。」

「我能力有限，今季踢了多少場，就踢了多少場。最後的獎項歸誰，都保持平常心，每個人包括我隊友，都有機會拿。」

陳肇鈞表示不在乎能否衛冕足球先生。（夏家朗攝）

談到心目中足球先生的人選，陳肇鈞表示難以回應，「如果是隊友拿，我會更開心。 如果是巴科爾、艾華頓，他們都有很出色的一季。足球就是這樣，我今季最後那幾場都踢不到，沒得爭，或者打了折扣，但是我知道下季我一定會踢出表現，好像上天給了我一個挑戰，但是我一定會接受這個挑戰。」

他同時為大埔陣中年輕球員的成長、和其他隊友的好表現感到高興，「我覺得已經受到上天的眷顧，如果有一天他們（年輕球員）能超越我，我都會很開心。今季就是證明了，最後那五六場比賽，我不在，我很不幸地弄傷了腳，但很多人可以挺身而出，做到這件事。」

謝家榮認為奪冠感覺夢幻。（夏家朗攝）

大埔門將謝家榮則坦言，在主場奪冠感覺夢幻，「其實我自己都打定輸數，在賽和南區之後，我自己有少少覺得完了，可能頂盡第二或第三，但好多謝一班隊友，一班球迷不放棄，教練不放棄，所有人都不放棄，我自己也沒有放棄。」

他表示心情非常激動，「最開心是有得踢亞洲賽，自己也想踢好耐。上年拿第二都踢不到亞洲賽，但今年終於終於拿到港超冠軍。」他續道，希望這冠軍令更多人支持大埔，「我相信會有更加多人支持我們，相信大部份球迷只會更加熱情。我希望有一天，我們主場可以開埋這邊看台（指副看台），全場滿座，這是我最想見到的畫面。」