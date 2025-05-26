法網｜四天王齊集送別拿度　「你們曾讓我很辛苦，但我很享受」

法國網球公開賽周日（25日）為傳奇拿度（Rafa Nadal）舉行送別儀式，除了今屆仍在出戰的祖高域，連費達拿和梅利也特別出席，網壇「四天王」聚首𣈱談、加上拿度的感人發言，成為佳話。



法網為拿度舉行告別儀式。（Getty Images）

拿度曾14次奪得法網男單冠軍，是賽事的奪冠紀錄保持者，他素有「泥地王」之稱，法網為他舉行告別儀式也別具意義。除了艾卡拉斯、施安迪等新生代球手列席之外，在拿度生涯間，與他競爭激烈的祖高域、費達拿和梅利，都特別現身，更踏上紅土場與昔日勁敵分享美好時光。

「四天王」中只得祖高域仍是現役，難得聚首，4人言談甚歡，拿度之後在場上的發言也道盡了這份化敵為友的情誼：「多年來，我們爭逐着所有錦標，但隨着時間過去，所有想法都不一樣了。」

網壇「四天王」難得聚首，言談甚歡。（路透社）

「Novak（祖高域），你還不懂，但將來你會明白的。Andy（梅利）、Roger（費達拿）和我已經談過這話題，我們還是對手時的那種壓力和緊張感，在生涯結束一刻便煙消雲散，剩下的，就是為我們的成就而快樂。」

「我們都實現了夢想，成為了網球員、建立了精彩而正面的競爭關係。我們向世界展現了我們能盡量正面地競爭，保持好的關係，也尊重彼此。」

拿度獲頒紀念獎座。（路透社）

祖高域續道：「你們全都身在這裏，意義重大，你們曾在球場上讓我打得很辛苦，但我真的很享受那段時光，讓我每日都將自己推到極限、去跟你們競爭。說到底，網球就是一場比賽而已。」

「但有時候，網球的意義也超越比賽，對我來說，你們全都在這裏，就是全部的意義所在。我們向世界展示了，經歷多年在頂尖的對決後，我們仍能成為好朋友。多年來，感謝你們，毫無疑問，我們的傳奇永傳，但我們也要繼續去協助網球發展，我們一定會繼續一同成就美好的事。」