德甲｜坦赫格接掌利華古遜帥印　遭曼聯炒魷8個月後再執教鞭

曼聯前主帥坦赫格（Erik ten Hag）與德甲勁旅利華古遜簽下兩年合約，接替沙比阿朗素成為新主教練，這也是他去年遭曼聯解僱以來，相隔8個月再度執教鞭。

坦赫格在曼聯的表現屢遭批評，但利華古遜體育總監羅夫斯（Simon Rolfes）認為，坦帥在曼聯的表現，正正展現出作為好教練的一面。



羅夫斯（左）表示相當欣賞坦赫格（右）在阿積士和曼聯的表現。（Getty Images）

利華古遜宣布與坦赫格簽約至2027年6月30日，體育總監羅夫斯在球會聲明中道：「與坦赫格合作，意味我們獲得了一位經驗豐富、且在球場上有着耀眼往績的教練。他曾6次領阿積士奪得錦標，包括3次聯賽冠軍及2次本地盃賽冠軍；加上他在曼聯的日子雖然艱難，但仍能獲得好成績，這也展現了他作為教練的質素。」

坦赫格在2022年4月成為曼聯領隊，在2022/23球季以第3名完成英超並贏得聯賽盃，翌季再領軍奪得足總盃，惟聯賽排名下滑至第8；到今季季初，曼聯開季7戰得8分、排在第14位，終決定解僱坦赫格，由阿莫林接手，惟戰績未有好轉，最終只能以第15名完成聯賽，縱使打入歐霸盃決賽亦不敵熱刺，未能取得歐洲賽資格。

坦赫格曾領曼聯奪得足總盃和聯賽盃。（Getty Images）

羅夫斯續指，雙方在足球理念上不謀而合，「我們都希望踢出技術含量高、且能主宰球場的足球，我們希望延續利華古遜的風格，並以德甲、德國盃及歐聯為目標。」

坦赫格則指，利華古遜是德國及歐洲最佳球隊之一，「球隊提供絕佳環境，與管理層的對話令我印象深刻，我來到利華古遜是希望延續自己近年的願景，在球會經歷轉變的契機下，我希望與大家一起建立、發展出一支充滿野心的球隊。」利華古遜在沙比阿朗素手上，上季成為德甲及德國盃雙冠王，今季則未能贏得錦標，沙比阿朗素亦已落實來季回歸皇家馬德里成為主教練。