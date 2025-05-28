國際乒聯選主席變鬧劇　16人竟投出21票　與會者不滿大鬧會場

乒乓球壇又有新風波，國際乒乓球聯會（ITTF）周二（27日）在多哈召開年度會員大會，會上作多項選舉，包括至關重要的主席選舉。

最終梳寧（Petra Sorling）成功當選連任，惟公布結果一刻，顯示的票數卻比原定公布的投票人數更多，令僅以2票之差落敗的卡塔爾代表極為憤怒，場面混亂。



梳寧成功當選連任ITTF主席。（ITTF）

國際乒聯在世錦賽後召開年度會員大會，除了落實2027至29年3屆世界錦標賽，將分別在哈薩克阿斯塔納、日本福岡和巴西理約熱內盧舉行，也選出新一任主席。競逐者包括原主席、瑞典的梳寧（Petra Sorling），還有卡塔爾代表穆罕拿迪（Khalil Al-Mohannadi）。

在投票前，大會主席按例先點名，並宣布現場有185名與會者參與投票，線上投票者則有16人，即共201人投票。由於投票仍採用手寫票的傳統方式，連同點票，足足耗費兩小時。

投票結果顯示共有21人在網上投票，比原先公布的多16人。（X）

公布結果一刻，螢幕顯示梳寧獲104票、穆罕拿迪則獲102票，意味梳寧以2票之微勝出，成功連任。不過總投票人數卻比點名時的201人多了5人，而這5人全部來自「網上投票」，最終網上投票人數由16人增至21人，梳寧獲得17票網上票，穆罕拿迪則獲4票。

如此結果，包括穆罕拿迪在內的多會與會者都表示質疑，發問為何多了5張網上票，大會主席稱這5人遲到，與會者再質疑，根據議會憲法，在點名後才加入的投票人是否還有權投票呢？指主席當時應該再次宣布投票人數，「透明度在哪裏？我們會遁法律途徑追討」。

多名與會者質疑投票結果。（ITTF）

從現場直播的片段可見，氣氛越來越緊張，此時有人要求列出21名線上投票者的登入時間及代表國家／地區屬會，並與點名時間對比，同時也要求解釋議會條例，「如果有人在點名後才出現，他們為何還合資格投票？」獲現場人士報以熱烈掌聲。

現場多番爭論後都未果，最後ITTF宣布大會中止待續，並會在稍後召開緊急會議商討如何處理，大會的直播影片其後也在Youtube被設定成不公開影片。早前世錦賽期間，最終奪得男單金牌的國兵代表王楚欽，曾遇上球拍送去檢測後，拍上海綿裂開的事件，連同今次鬧劇，內地網民紛紛譏ITTF為「草台班子」。