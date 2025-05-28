教宗良十四世接見拿玻里大軍　澄清「羅馬球迷」傳聞獲送簽名球衣

新任教宗良十四世周二（27日）在梵蒂岡接見剛奪得意甲冠軍的拿坡里，良十四世在會面上幽默地提到關於他是羅馬球迷的傳聞，指「媒體不一定可信」。



良十四世在梵蒂岡接見拿坡里。（Getty Images）

拿坡里早前以1分之差力壓國際米蘭，奪得隊史上第4個意甲冠軍，大軍周二獲教宗良十四世在宗座宮接見，《米蘭體育報》報道指，教宗一見球隊，便開玩笑道：「他們像不想為我鼓掌……媒體說我是羅馬球迷，但我很歡迎你們來臨！雖然媒體這樣說，但媒體不一定可信的。」

良十四世所指的是，早前他與一名支持者握手時，曾說過「加油羅馬（Forza Roma）」，其後意大利傳媒指他是羅馬球迷。來自美國的良十四世未有表明自己喜歡哪支足球隊，但他是美職棒球隊芝加哥白襪的球迷，也愛好打網球。

迪羅倫迪斯向良十四世送上拿坡里球衣。（Getty Images）

良十四世獲拿坡里球會會長迪羅倫迪斯送上一件印有其意大利語稱號「Papa Leone XIV」、由全隊簽名的10號球衣，迪羅倫迪斯向他說：「你是10號球員，是個好前鋒。」良十四世笑着回應「謝謝」。

迪羅倫迪斯亦向良十四世介紹主帥干地，指他是「虔誠的天主教徒」，干地向良十四世下跪及親吻他的手，良十四世則說：「我認識你，我在電視上見過你很多次了。」他又代表自己的廚師祝賀球隊，「她來自拿不勒斯，是你們的球迷。」

良十四世其後向全隊發言，除了祝賀拿坡里奪冠，也強調足球的社會價值，「足球在意大利、在全世界都很受歡迎，它的社會價值比起單純的運動競技更高。」他同時強調競技體育的教育意義，「當體育變成一門生意，就有機會喪失教育價值，甚至與教育的目的相違背。我們要小心這一點，特別是在處理年輕人的問題上，我呼籲家長和體育領隊們：我們要注意競技體育的道德層面，因為這大大影響到年輕人的成長。」