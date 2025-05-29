歐協聯球評｜車路士年輕力量不能小覷　馬利斯卡父親式管理見成果

當完場哨子響起，車路士以4：1大破貝迪斯捧起今屆歐協聯冠軍，主帥馬利斯卡（Enzo Maresca）由笑容滿面變得一臉嚴肅地步向對手的領隊柏歷堅尼（Manuel Pellegrini），向「師父」握手致意。在歐洲賽揚威、在英超獲得第4名並取得歐聯入場券，馬利斯卡首季帶領車路士的成績單令人滿意，年輕的「藍戰士」在來季將是一股不能小覷的力量。



人們都說曾在曼城做助教的馬利斯卡是「平民版哥迪奧拿」，但其實這名45歲少帥當初決心執起教鞭，卻是因為柏歷堅尼。起點是，柏歷堅尼在2010至2013年執教馬拉加時，帶領這支西甲球隊由護級球隊踢到第4名，馬利斯卡當時正是他的中場大將，柏帥那時便盛讚在中場運籌帷幄的馬利斯卡，將來肯定是一名好教練。

馬利斯卡（右）與柏歷堅尼（左）。（Getty Images）

到馬利斯卡在2017年準備掛靴，柏歷堅尼又大力游說他要執起教練，結果馬利斯卡在加盟曼城擔任青年軍教練前，便曾到了韋斯咸跟柏帥學習。之後他在2021年接掌帕爾馬正式展開執教生涯，雖然因無法帶領球隊升班，而重返曼城並當上了哥帥的副手，到2023年則轉投李斯特城並帶領球隊升上英超，今季又獲車路士招攬，想不到即能帶領這支非常年輕的隊伍取得佳績。

或許這又要多得柏歷堅尼，哥利斯卡在賽前的訪問便說：「我在文奴（柏歷堅尼）身上學了很多東西，但如果選一項我銘記於心的，就是他教導我要對待我的球員像兒子一樣。我本身有4個孩子了，但現在於更衣室又多了25個。」

年輕的車路士。（Getty Images）

哥利斯卡嚴格得來，也充滿親和力，在這支一口氣簽了大量年輕球員的車路士來說，他這種領軍風格尤為重要。今仗決賽的正選陣容中，最「老」的一員已是26歲的古古列拿，主將高爾彭馬與摩西斯卡些度都只得23歲，就算經驗最豐富的隊長列斯占士也只得25歲，如何管好這一班大孩子，似乎這位光頭，比起他的「光頭師父」處理得還要好。

今仗表現最出色的固然是交出兩記絕妙助攻的彭馬，但後備入替貢獻一傳一射的查頓辛祖（Jadon Sancho）同樣功不可沒，這名少年成名的英格蘭翼鋒，高價投效曼聯卻沒踢出好表現，而且不時傳出有紀律問題，去季被借回多蒙特，今季則借到了車路士，卻慢慢重拾水準，今季在英超正選披甲了19次，攻入3球，他在早前的訪問便說：「他（馬利斯卡）讓我們有家的感覺，我們好像在一個大家庭成長那樣，我很高興能來到這裏，能在這裏踢足球。」

查頓辛祖（右）重拾水準。（Getty Images）

戰術上，馬利斯卡亦有自己一套。車路士在進攻時內收後衛的踢法，似曾相識，因為曼城及阿仙奴都用上這戰術，但其實這不是馬利斯卡從哥迪奧拿學來，反而是當他任哥帥副手時研發出來的；有別於傳統讓兩閘疊瓦式助攻，馬利斯卡讓中堅移前或是閘位內收，形成進攻時都有兩名防中及三名後衛的陣式，這對嚴防對方的反擊尤其有效。

今仗馬利斯卡派遣馬路古斯圖擔任正選右閘，進攻時他就內收到中場，但此舉卻被師父柏歷堅尼看到破綻，貝迪斯在9分鐘的入球及後來一次極具威脅的攻勢，就是來自車路士右路的失位。馬利斯卡勝在能快速修正，下半場即調入防守力較強的列斯占士入替古斯度，堵塞了漏洞；他還反過來利用貝迪斯於左路連換兩人，尤其19歲的左翼捷西斯洛迪古斯（Jesus Rodriguez）經驗不足，彭馬兩次都利用這一點做文章，並獻上助攻。

高爾彭馬交出兩記絕妙助功。（Getty Images）

馬利斯卡賽後說：「球隊在過去兩三季投入了很多金錢，並一直等待成果，希望今次（捧盃）是一個好開始，從今晚、今季，開始建立一些重要的東西。」經歷過去幾季的混亂，車路士今季開始穩定下來，終於找到了對的人。馬利斯卡與他的年輕人，說不定能讓「藍戰士」來季成為英超爭標的黑馬。