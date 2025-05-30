風格迥異 教練的兩種力量｜劍擊鄭兆康燃鬥志 乒乓球林智鵬養心志

每一位代表香港出戰的運動員除了自身天賦外，更重要的是日復一日的培訓，要孕育他們成為有力於世界舞台衝擊獎牌的頂級好手，每位教練各擅勝場。香港劍擊隊總教練鄭兆康著重喚起隊伍的鬥心，他亦以身作則，將鬥心化作堅持與付出，每日為劍擊隊奉獻24小時；香港殘疾人乒乓球（智障人士）教練林智鵬由特殊學校老師轉任教練，他理解球手的需要，傾聽、陪伴並協助抒發壓力，讓他們在安全感中穩定成長。

攝影：鄭子峰



香港劍擊隊的重要推手：鄭兆康

香港劍擊隊可謂近年最為港人熟悉的代表隊及教練團隊，公眾對張家朗、Gregory Koenig、江旻憓、Octavian Zidaru（Tavi）等名字毫不陌生。然而，項目成功的背後，有一位重要推手低調管理劍隊，他便是總教練鄭兆康（康教練）。專項教練負責指導個別運動員，而總教練則指揮整個團隊，因此康教練笑言：「總教練其實是一個管家，最主要負責協調和溝通，例如怎樣將場地用到極致、怎樣妥善分配時間、怎樣跟體適能教練合作……」他形容自己的大原則是——讓教練有一個好的工作環境、讓運動員有一個好的訓練環境，「這就是我想要做的。」

香港劍擊隊總教練鄭兆康形容自己的職責如同管家。

康教練曾經是運動員，退役後轉任教練，繼而出任香港劍擊隊總教練，全天候為團隊服務：「我24小時都應該為團隊服務，所以電話從不關機，我不認為我下班後就不能工作。」康教練的閱歷令他的管理方針越發明確：「運動員經歷失敗一定比勝利多，但我相信沒有運動員不想贏，所以我需要激發他們的鬥心。我經常說：『你在訓練時哭，就會在比賽時笑。』」他以江旻憓和張家朗為例：「在巴黎奧運會，江旻憓落後1比7反敗為勝、張家朗落後12比14反敗為勝，我所有的堅持都是為了那一刻，看到他們成功，就等於我成功。」

康教練表示，運動員經歷失敗總比勝利多，但他相信沒有運動員是不想贏，所以需要激發其鬥心。

香港劍擊隊成員楊子加近年經歷一段低潮，而一向嚴肅的康教練溫柔以待，成為他回勇的一大助力：「我曾於世界賽發揮欠佳，痛失奧運資格，康教練卻鼓勵我不要放棄，叫我堅持下去，後來我成功突破，在亞洲錦標賽和世界錦標賽分別奪得個人賽和團體賽銅牌。」

香港劍擊隊成員楊子加（右）透露，一向嚴肅的康教練（左）亦有柔軟的一面。

縱然香港劍擊隊已在國際賽場發光發亮，但康教練仍有一個目標：「我希望能在奧運團體賽出線，甚至取得獎牌。因為個人賽的成績只能夠證明某一個運動員出類拔萃，一個團體取得獎牌才是實力整體提升。一個團體由四人組合參賽，等於四個人都具備相當的競爭力。」

球手的心理導師：林智鵬

林智鵬教練本為特殊學校老師，為了能帶學生到校外走走，他決定成立乒乓球校隊：「我最早期是一位特殊學校老師，在學校組織了乒乓球隊，後來中國香港智障人士體育協會聘請教練，我希望貢獻自己的能力，便成了他們的教練。」由於學校除了智障兒童外，亦有自閉症兒童，因此林教練與學生溝通有自己獨到的見解：「普遍而言，加入乒乓球隊的同學溝通能力夠佳，因此日常交流不會出現太大障礙。至於訓練則要自己摸索最有效的教學方法。以拉一板正手為例，我會將發力方式拆解，由胯到腰，再到前臂和手腕，將過程分解得越仔細，我們就越容易掌握教導的技巧。」

林智鵬教練本為特殊學校老師，為了能帶學生到校外走走，他決定成立乒乓球校隊。

因材施教是一名出色教練的必要特質，林教練在指導球手時，更著重心理與情緒的穩定：「他們在訓練以外遇到不同問題，很多時候會向我尋求協助，因此我這位教練不只是教練，亦是社工，比賽時則變成照顧他們的父母，故教練這個角色頗為複雜。」運動員無時無刻與壓力共存，為了讓他們能以最佳狀態迎接挑戰，林教練的訓練選擇以輕鬆為主：「我覺得自己比較隨和，我不想球手每分每秒都承受壓力，因為參賽已經是一種壓力。如果我不隨和一點，他們的壓力會更大。」透過營造正向、安心的訓練環境，他希望球手的心態能慢慢成長：「透過這項運動，我希望運動員可以培養堅毅的心。我相信天道酬勤，你的成功是在於付出多少。」

林教練（右）自認訓練風格較隨和，因為他不想球手每分每秒都在承受壓力。

在香港殘疾人乒乓球隊成員王婷莛眼中，林教練是一位見多識廣、具領導能力的教練，能清晰講述運動員的缺點或需要改善的地方。出戰過兩屆殘奧運，王婷莛面對的壓力不言而喻，而林教練正正是分擔壓力的好夥伴：「出發東京殘奧運前，他告訴我盡力便可，能否取得獎牌並不重要，令我十分安心。」最終，當時年僅17歲的王婷莛首踏殘奧舞台即勇奪一面銅牌，賽後她特別透過香港傳媒感謝林教練的栽培。

在香港殘疾人乒乓球隊成員王婷莛眼中，林教練是一位見多識廣、具領導能力的教練。

教練如父母，林教練期望球手除了球技進步，在球場外亦能成長：「離開球場就不只打乒乓球，而是跟社會互動，要學會如何跟別人接觸和溝通。」養兒一百歲，長憂九十九，這位「父親」同時亦渴望教練團隊後繼有人，讓球隊得以傳承：「我希望乒乓球隊有一個好的承傳，下一代的教練能夠接棒，讓我們的球員可以繼續在賽場上發光發熱。」

「賽馬會香港優秀教練選舉」嘉許傑出教練

運動員的天賦重要，但後天培訓更重要。每位成功的運動員背後，總有一位偉大的教練。香港教練培訓委員會主席洪楚英表示：「教練陪伴運動員度過每個高與低、得與失的時刻，因應不同運動員的性格，訓練其技術和心理，令他們在比賽場上取得成功。」賽馬會香港優秀教練選舉是賽馬會社區推廣及教練奬勵計劃其中一項年度盛事，嘉許在學校、社區及精英培訓不同層面具傑出貢獻的教練。

香港教練培訓委員會主席洪楚英表示，每位成功的運動員背後，總有一位偉大的教練。

（資料及相片由客戶提供）