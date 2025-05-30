歐聯全攻略｜巴黎聖日耳門國際米蘭決戰慕尼黑　「半和」味濃

歐洲足壇球季踏入尾聲，最高殊榮的歐聯決賽周六深夜上演，法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）力爭首度捧盃，達成「三冠王」目標，其對手國際米蘭剛於意甲飲恨，力求摘下大耳盃以免今季空手而回。

（球賽編號：FB2279，6月1日 03:00開賽，NowTV 643台直播）



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PSG之前由美斯、尼馬、麥巴比等超級球星頭銜，但之前也只曾於2020年闖入過一次歐聯決賽，但以0：1不敵拜仁慕尼黑。今季，連「麥總」都已轉投皇家馬德里，PSG星光不再；然而，這卻讓主帥安歷基塑造出一支充滿活力、反擊凌厲的球隊。

麥巴比出走後，奧士文尼迪比利卻踢上佳演出，助PSG殺入歐聯決賽。（Getty Images）

PSG今季不單於聯賽及法國盃稱王，在歐聯亦愈戰愈勇，在晉級過程接連淘汰歐聯首循環一哥利物浦、阿士東維拉及阿仙奴等3支英超勁旅。PSG特別要留意一攻一守的發揮，前線奧士文尼迪比利今屆歐聯上陣14場，攻入8球及交出4次助攻；門將基安盧基當拿隆馬在淘汰賽階段屢救險球，上陣14場作出37次撲救。

至於國際米蘭則勝在經驗豐富，這支意甲勁旅曾6次打入歐冠盃/歐聯決賽，3次捧盃3次鎩羽，最近一次是在前季，可惜以0：1不敵曼城。主帥施蒙尼恩沙基與拿達路馬天尼斯等主要骨幹仍在，或許在汲取上次落敗經驗後，今仗有更佳發揮。

國際米蘭前鋒拿達路馬天尼斯今屆歐聯上陣13場，攻入9球，是球隊的首席射手。（Getty Images）

兩軍在正式賽事未嘗碰頭，若計算友賽在內，近5次交手，PSG取得3勝1和1負，當中3次半場打和。值得留意是，⁠到了決賽雙方通常踢得較謹慎，近6屆歐聯決賽，總入球悉數在3球以下，更有4次出現1：0賽果，另外4次半場打成0：0平手，今仗「半場和」及「入球細」值得考慮。

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