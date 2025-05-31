田徑．亞錦賽｜香港4X100米接力闊別8年再奪銅　中國接棒違規遭DQ

香港男子4X100米接力隊對上一次踏上亞洲田徑錦標賽頒獎台，原來已經是2017年的事，當年的吳家峰、徐志豪、鄧亦峻、溫顯頌和蘇俊康，都已退役。

一別八載，年輕的陳一樂、郭俊廷、吳君浩、李康傑和馬景揚，再次帶領香港隊揚威，他們在今晚的亞洲田徑錦標賽男子4X100米接力決賽，跑出39.10秒，勇奪銅牌。



陳一樂（左起）、李康傑、郭俊廷及吳君浩。（HKAAA Facebook）

港隊派出18男17女前赴韓國出戰亞洲田徑錦標賽，賽事於5月27至31日舉行。接力隊登場前，港隊有金智武於男子800米初賽以1分50.12秒刷新香港紀錄，男子400米的陳俊浩亦於初賽跑出個人最佳時間（47.56秒）；至於杭州亞運女子跳遠銅牌得主俞雅欣，日前以第5名完成亞洲賽。

接力初賽昨日（30日）上演，港隊以陳一樂、李康傑、郭俊廷及吳君浩出戰，他們跑出組隊以來的最佳時間，以39.24秒位列總成績第5，晉級今日（31日）煞科日的決賽。

金智武刷新男子800米香港紀錄。（HKAAA Facebook）

四子在決賽排在第三線，陳一樂、李康傑及郭俊廷完成頭三棒後，負責最後一棒衝刺的吳君浩守住第三位，東道主韓國一枝獨秀領先，中國隊排名第二；泰國在最後50米後上反壓中國及香港以第二名衝線，中國隊原本排名第三，但因第二交第三棒時跑到接棒區外方完成交棒，違反世界田聯第24.7條賽例，被取消資格，香港隊相隔八年，再次奪得亞洲錦標賽接力銅牌，39.10秒亦是這個組合的最佳成績。

金牌由東道主韓國奪得，這是他們首次奪得亞洲錦標賽金牌，並以38.49秒打破韓國紀錄；銀牌的泰國則跑出38.78秒。

郭俊廷（左起）、李康傑、吳君浩和陳一樂勇奪亞洲錦標賽銅牌。（HKAAA Facebook）

港隊對上一次在亞洲錦標賽接力賽揚威已是2017年，當時的獎牌成員包括吳家峰、徐志豪、鄧亦峻、溫顯頌和蘇俊康，其中徐志豪、鄧亦峻和吳家峰於2013年更連同黎振浩勇奪亞洲賽金牌，創出香港接力其中一個高峰。