劍擊全運測試賽｜場地國際賽規格劍手讚不絕口　氣氛更勝世界盃

劍擊是香港最後一個進行的全運會測試賽項目，首次在啟德體育園體藝館舉行劍擊賽事，規模比其他本地賽盛大得多，參賽的劍手猶如置身世界賽的場地，當然讚不絕口。

今次「挑戰盃劍擊錦標賽」有觀眾入場觀賽，亦是本地賽少有，劍迷們卻有另一角度的看法。



挑戰盃劍擊錦標賽是香港最後一項全運測試賽。（趙子晉攝）

全運劍擊測試賽啟德體育園上演 比賽途中隔音棉板從天而降

作為全運會測試賽的挑戰盃，與慣常在香港公園或是亞洲國際博覽館的大有不同。在體藝館的競技場只鋪設8條劍道及決賽高台，而「習藝坊」則用作副場使用，舉行部分小組賽及淘汰賽初段，亦是本地比賽的少數。

畢竟是全運測試賽，規例比起慣常的本地賽為多，傳媒在場地只得4個規定的攝影位置，其餘位置皆不能逗留，而場館非每個門口也可讓傳媒進入，從場地走往採訪區也需要繞一段路，這種安排與大型運動會確實分別不大。

挑戰盃的賽程安排與普通本地賽一樣，周六先打重劍；星期日則進行花劍及佩劍。首日賽事的「花臣」較多，大會安排了琴師現場演奏、變臉表演，甚至是與觀眾互動的鏡頭，從32強開始又有入場儀式。直至星期日，可能因當日要舉行4個不同項目，前天頗有儀式感的細節未有保留，場上梅花間竹進行花劍及佩劍比賽，直至4場決賽才在決賽台上演。

體藝館如其他國際賽分別不大，今次同樣開放給劍手的親友或事先登記的劍迷入場，氣氛不錯，甚至比起上年在亞博舉行的花劍世界盃香港站更好。挑戰盃第二日進行的花劍及佩劍賽事，早前在花劍大獎賽上海站奪冠的蔡俊彥必定是劍迷的焦點，Ryan剛好在貼近看台的劍道出戰淘汰賽，他的一舉手一投足，全場觀眾絕不吝嗇其歡呼聲。

（趙子晉攝）

雖然入場觀眾只可留在看台，但觀眾席與場地相距不遠，觀眾有機會與劍手近距離互動，當蔡俊彥與港隊花劍法籍教練Gregory Koenig走近，不少小朋友為了合照或簽名都會蜂擁而上。

上海站封王令蔡俊彥的人氣再增，不少劍迷都是為Ryan而來，小劍迷們高舉「Ryan加油」的紙牌，Ryan笑言有時都分了心，「本身好專注比賽要入局，但當我眼角餘光看到這些加油字句時，都有少少分心不禁偷笑。」

蔡俊彥完成賽事為小劍迷簽名。（趙子晉攝）

不少小劍迷支持蔡俊彥。（趙子晉攝）

蔡俊彥盛讚啟德的場地，直言是世界上數一數二，「我覺得啟德場地好正，是世界上數一數二漂亮的場館，或許只是僅次於法國巴黎世界盃，氣氛十分好，燈光剛剛好，場地分配、出場形式也貼近世界級，即使賽程有些微延遲，但在劍擊賽事在所難免，感覺與平時在香港公園打比賽確實是天壤之別。」

香港劍擊總會署任義務秘書、前佩劍「一哥」林衍聰表示，以劍擊場館而言是世界級，不少劍手向他反映，當進入場地內即有世界賽的氣氛，希望日後有更多機會在啟德舉辦比賽。

香港劍擊隊總教練鄭兆康亦有到場，他指單以比賽場地而言，啟德是世界級：「場地無問題，十分正面，奧運會、世界錦標賽也是這規格，比賽場地上是滿分。」康教練續說，賽事以外的配套、支援層面仍有改善空間。

蔡俊彥與鄭鐵男在決賽台爭奪男子花劍冠軍。（趙子晉攝）

香港劍擊隊總教練鄭兆康直指場地是世界級。（趙子晉攝）

劍手對場地讚口不絕，站在劍迷又有什麼想法。作為前港隊重劍代表的何迪琳，今次為了支持未婚夫、男佩港將何思朗而入場，變成普通觀眾的何小姐，直指指示不太清晰，除了4條顏色劍道外，5號至8號劍道同樣在主場，但卻未有清晰的標示。

事實上，在劍道中間展示分數的記分板，中間有細字標示是什麼劍道，但從看台難以看得清楚，而劍道3塊記分板也是向相同方向，展示同一場賽事的比分，而中間劍道的分數則未能看到。另外，今次賽事所有資料也是以中文展示，卻偶爾出現錯字的情況，就如佩劍大師姐歐倩瑩變成「區倩瑩」。

何小姐認為劍道指示未夠清晰。（趙子晉攝）

記分板上不時出現錯字。（趙子晉攝）

兩名不願出鏡的劍迷陳小姐及林小姐，過去曾往日、韓等地觀賞國際賽，她們直言啟德場容易欣賞賽事，貼近海外賽事的規格，但啟德場地本身有不少規則，而這些規例都不太方便觀眾。