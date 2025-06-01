歐聯｜麥巴比離隊後PSG即奪冠軍　IG發文吐心聲：大日子終於來臨

巴黎聖日耳門在歐聯決賽5：0大勝國際米蘭，首度奪得歐聯冠軍，而這壯舉更是在PSG隊史首席神射手麥巴比離隊後立刻達成，不免惹來外界評價——PSG是否沒有麥巴比更好？

麥巴比也在IG發文，向前東家道賀：「大日子終於來臨」。



麥巴比曾是巴黎聖日耳門的核心。（Getty Images）

麥巴比自2017年開始效力PSG達7個球季，期間上陣308場、攻入256球及交出108個助攻，成為隊史首席射手，也6次奪得法甲、4次法國盃、2次法國聯賽盃，唯獨未贏過歐聯。

麥巴比今季以自由身轉投皇家馬德里，連同尼馬、美斯等球星相繼離隊後，PSG重建並以年輕陣容出戰，但反而有大突破，更奪得歐聯冠軍。

PSG重建後即奪得歐聯冠軍。（Getty Images）

麥巴比在PSG封王後，即在Instagram限時動態上，轉發PSG慶祝歐聯奪冠的影片，並在限時動態內寫道：「大日子終於來臨，整間球會都以自己的風格獲得勝利。恭喜你們，PSG。」

麥巴比在IG向PSG道賀。（Instagram）

在歐聯決賽前，媒體也有問及PSG中場奧士文尼丹比利，覺得沒了麥巴比是否更好，他斷言否認，道：「不是的，也許他還在的話，我們今季會踢得更輕鬆。麥巴比對於自己的生涯抱有夢想，那就是為皇馬效力，而PSG也繼續自己的路。」麥巴比在皇馬的首季獲得了歐洲超級盃和洲際球會盃，但失落西甲、西班牙盃和歐洲，他個人則成為今季的歐洲金靴。