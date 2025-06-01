F1西班牙站｜角田裕毅排位包尾獲韋少維護　紅牛二號車手難題未解

F1西班牙站排位賽周六（5月31日）舉行，今季第3站開始升上紅牛車隊的角田裕毅，在沒有發生任何意外的情況下排第20位包尾，與排第3的隊友韋斯達賓相距極遠。

然而角田已是紅牛車隊半年內的第3位車手，韋斯達賓受訪時不諱言：「這是一個訊號」。



紅牛的RB21戰車只能在韋斯達賓手上發揮戰力。（Getty Images）

紅牛車隊今季首兩站由羅臣正選出戰，但僅兩站後就將他降回「細牛」RB，並提升角田裕毅到「大牛」，角田由第3站的日本站開始以紅牛車手身份上陣，外界都期望他能比羅臣做得更好，至今完成的6站中，角田曾三度獲得積分，已突破了羅臣兩戰0分的成績，也三度在排位賽取得前10名。

不過來到西班牙站的加泰隆尼亞賽道——一條相當全面的賽道，角田裕毅在排位賽竟包尾出局，而隊友韋斯達賓最終以第3名完成。紅牛車隊顧問馬高賽前曾稱，角田下季若想保住席位，要表現得更好，又稱讚今季加入RB的新秀赫查是目前賽場上的最佳新秀。

角田裕毅與前面多任紅牛二號車手一樣陷入困境。（Getty Images）

問題是，由2019年開始，紅牛車隊在二號車手的問題上從未找到有效解決方法，當年欠缺經驗的加斯利和艾邦都未能通過考驗，惟兩人在離隊後都有好表現；而之後換上經驗豐富的佩雷斯，曾有過兩季佳績，惟2023年下半開始他的表現又急速下滑，去年徹換他的呼聲高漲之時，韋斯達賓已曾指出，與其不斷換車手，不如先解決戰車的問題。

不過紅牛二號車手仍貨如輪轉，到今季初換上羅臣，惟他僅出戰兩站後，又換上角田裕毅，角田在RB表現相當不俗、在F1也已出戰到第5年，表現仍如此，難免更加令人質疑紅牛的戰車是否太難駕馭。

韋斯達賓一直強調，紅牛車隊的問題不在車手身上。（Getty Images）

韋斯達賓在排位賽後受訪，被問及隊友角田裕毅的表現時回應道：「他並不弱，他在RB的時候，表現得比羅臣和赫查都好。這問題已經持續很久了，這也許是一個訊號。」記者問他是什麼訊號時，他說：「你們可以自行理解。」

韋少續道，今季紅牛的表現一直落後於麥拿侖，「只有麥拿侖犯錯的時候，我們才能獲益，這是我們整季都在面對的問題，在某些賽道我們的處境更差劣。我們要更加現實地去面對問題，人人都可以有夢想，但在F1這不太行得通。」