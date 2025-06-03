羽毛球印尼公開賽｜李卓耀闖16強　鄧謝配、女雙楊楊配周三登場

世界羽聯巡迴賽今周上演印尼公開賽，周二（3日）首圈有男單兩名港將李卓耀及伍家朗率先上陣。



李卓耀目前世界排名21。（Getty Images）

李卓耀在首圈遇上日本球手渡邊勇大，展現出韌勁，這名港將首局曾陷入8：13的劣勢，但他打出一段7：1反超前，並以21：16贏得第一局。雖然在次局遭對手以21：7大批數扳平局分，但到第三局，李卓耀早段曾領先8：4，但渡邊勇大急起直追至反先12：9，李卓耀沉穩面對，打到「刁時」曾陷20：21的出局邊緣，但他連續3次得分，鎖定23：21勝局，晉身16強。

伍家朗。（Getty Images）

伍家朗緊接對另一日本球手田中湧士，同樣打足三局，第一局田中湧士未受考驗下21：15獲勝，次局伍家朗在落後下反壓對手，打到「刁時」22：20追平比數，到決勝局，伍家朗一度領先11：5，但田中後勁凌厲，曾反超前15：13，兩人比分咬得極緊，家朗落後16：18時連取4分，但手握Match Point卻未能把握，終連失4分，被田中以22：20反勝，伍家朗也在首圈止步。

周三續有首圈賽事，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪以頭號種子身份出戰，首圈會對印尼組合Adnan Maulana／Indah Jamil，賽事將在香港早上10時展開；女雙的楊雅婷／楊霈霖則會對印尼的Arlya Nabila Thesa Munggaran／Az Zahra Ditya Ramadhani。