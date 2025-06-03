法網｜莎巴蘭卡淘汰鄭欽文入4強　慶幸上月交手時落敗稱需要休息

法國網球公開賽女單8強，巴黎奧運金牌、中國代表鄭欽文，對上宿敵兼世界一姐莎巴蘭卡，雖然鄭欽文有不俗開局，一度成功破發，最後仍再敗在「世一」手上。



鄭欽文在法網8強曾有不俗開局。（Getty Images）

現時世界排名第7的鄭欽文過去曾7次與莎巴蘭卡交手，當中莎巴蘭卡曾6次獲勝，但鄭欽文在今年5月的羅馬公開賽，終於首次擊敗這名強敵（6:4、6:3），當時是她第一次在泥地對莎巴蘭卡。

來到法網，同是泥地賽事，兩人在8強再碰頭，第一盤開局莎巴蘭卡先發球，輕鬆先贏一個小局，但鄭欽文之後不但保住自己發球局、還成功破發，領先到4：2時，一次網前關鍵失分卻成為賽事轉捩點，莎芭蘭卡穩住表現追成3：4，之後她一次發球雙錯誤，莎巴蘭卡把握機會破發追平局分、後更超前5：4。鄭欽文雖成功保住發球局，打到6：6需打Tie-break，最終莎巴蘭卡7：3獲勝，贏得第一盤。

莎巴蘭卡找回節奏後打得極凌厲。（Getty Images）

鄭欽文第二盤的發球有所下滑，莎巴蘭卡破發領先3：2，雖然鄭欽文立刻還以顏色成功破發追平，但莎巴蘭卡再展現世界第一的水平，立刻又破發領先，最終莎巴蘭卡以6：3再贏一盤，直落兩盤獲勝，打入4強。

莎巴蘭卡賽後坦言，對於自己能在首盤的劣勢下取勝感到難以置信：「我也不知道自己怎樣做到的，我只是嘗試戰鬥，盡量打好每一球，雖然開局不利，但最後也順利找回節奏並取勝，這是場苦戰。」

談到上月在羅馬網賽首次不敵鄭欽文，她說：「那時我的體力有點透支了，老實說，我慶幸自己當時輸了，因為我在法網前需要休息。今天我的狀態比較好，已準備好比賽，並在場上盡力爭勝，很開心最後贏了。」