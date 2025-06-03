國際賽出擊｜中國作客印尼　國足背水一戰　客勝「尼」料

2026世界盃外亞洲區外圍賽重燃戰火，國足在第3圈C組敬陪末席，但數字上出線未絕望，但今仗先要作客擊敗同組戰力大躍進的印尼。

（球賽編號：FB2488，6月5日 21:45開賽，港台電視32台直播）



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國足早前擊敗印尼與巴林，連奪6分，但及後連續不敵日本、沙特阿拉伯及澳洲3支勁敵，8戰只得6分，雖然跟巴林同分，但得失球差不及對手而成為包尾大幡。

國足之前兩場勝仗，都是靠前鋒張玉寧貢獻入球。（​​Getty Images）

同組榜首的日本已穩奪首名，澳洲以13分排次席，至於沙特與印尼則以10及9分排第3及4位。小組首兩名直接晉身決賽周，第3及4名則會躋身第4圈，第5及6名將被淘汰，因此國足今仗不容有失。

在瑞士出生、之前在瑞士聯賽效力的楊明洋亦趕及轉籍，首獲國足徵召，預計這名29歲中場可提升國足的攻守實力。

印尼近年表現突飛猛進，皆因重用歸化兵，今次初選32人大軍中，有19人屬「海歸派」，包括在荷蘭出生的隊長伊澤斯（Jay Idzes），這名25歲後衛現效力意甲的威尼斯。印尼大部分歸化兵祖家都是荷蘭，連新聘的主帥也是前荷蘭名將古華特。

印尼隊長伊澤斯現效力意甲威尼斯，作戰經驗豐富。（​​Getty Images）

國足⁠於近6次交手取得5勝1和，包括首循環主場贏印尼2：1，對賽往績佔盡上風，加上今次背水一戰，或有望贏波全取3分，保持出線機會。

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