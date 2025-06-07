法網｜祖高域負冼拿4強止步　感慨透露未來去向：或是法網告別戰

兩周前的拿度送別儀式，「四大天王」在路蘭加羅斯紅土場重聚，點滴回憶教人五味雜陳。四人之中，只剩祖高域依然馳騁網壇，但在他於4強以直落3盤不敵首號種子冼拿後，38歲的他俯身撫摸球場的泥土，感慨說：「這可能是我在這裏的最後一場比賽……我也不知道，所以難免有點激動。」



38歲的祖高域，或許最後一次打法網。（Getty Images）

以4：6、5：7及6：7負予冼拿後，祖高域今年的法網之旅，止步於4強。現場觀眾向他送上熱烈掌聲，他俯身摸了摸路蘭加羅斯專屬的紅土，再向觀眾致意。

「這可能是我在這裏的最後一場比賽……我也不知道，所以難免有點激動。」

「如果今場就是我的法網告別戰，從氣氛和觀眾反應來說，必然是美好的。」

祖高域擁有25項大滿貫錦標，當中3個來自法網（2016、2021、2023），如果他今年再次稱霸，將會成為史上最年長法網冠軍，可惜這個紀錄與他無緣。

「想再打多一點比賽嗎？我想，但我12個月後還有能力比賽嗎？我不知道。」

祖高域是四大天王中仍然馳騁球場的唯一一個。（Getty Images）

祖高域與冼拿惺惺相惜。（Getty Images）

輕撫一下法網的紅土，明年還會再來嗎？（Getty Images）

祖高域向觀眾致謝。（Getty Images）

12個月後或許太長遠，但今月30日展開的溫布頓錦標賽和8月24日開鑼的美國公開賽，仍在祖高域的比賽日程上，「我仍然渴望打這兩個比賽，至於其他，暫時不肯定」。

冼拿將與艾卡拉斯爭冠。（Getty Images）

冼拿擊敗祖高域後表示，施展渾身解數方能擊敗對手，「他是我們的榜樣，仍然打出極高水平的網球」。他將與艾卡拉斯爭奪男單錦標，後者與意大利的梅錫迪合演4強，戰至第4盤時，梅錫迪因傷退賽。