轉會｜加拿祖勢離曼聯　傳3間英超球會有意搶人　坦赫格力爭重聚

曼聯前鋒加拿祖（Alejandro Garnacho）早已傳出會離隊，年紀輕輕的他頓成搶手貨，盛傳多間英超、意甲球會都有意簽下他，而當初將他引入曼聯的坦赫格，也盛傳有意將這位20歲阿根廷球員帶到利華古遜。



加拿祖勢將離開曼聯。（Getty Images）

加拿祖今季在各項賽事為曼聯攻入11球，是隊內次席射手，惟上月已傳出被主帥阿莫林告知可以尋找新東家，英超煞科日對阿士東維拉一戰，他也未有進入比賽名單，連歐霸盃決賽也只踢了20分鐘，更傳出阿莫林曾當着全隊面向加拿祖說：「你要祈禱自己能找到新球會」。雖然緊接有隨曼聯造訪馬來西亞及香港，但被拍到在大馬的球迷見面會「黑面」。

到周六（7日），意大利名記羅曼奴指，加拿祖已落實會離開曼聯，目前已有3間英超球會、意甲球會及德甲的利華古遜對他有意。

坦赫格傳有意與兩名曼聯舊部重聚。（Getty Images）

利華古遜在前主帥沙比阿朗素落實轉投皇家馬德里後，曾執教曼聯的坦赫格即走馬上任，在2022年，加拿祖在坦帥麾下開始獲得更多一隊上陣機會；有指坦帥亦有意簽入另一「紅魔鬼」舊部安東尼，畢竟利華古遜很有機會透過出售中場科利安華迪斯（Florian Wirtz）予利物浦，獲得逾1億歐元的資金，能作大手投資亦合理。