法網｜莎巴蘭卡不敵歌芙後痛哭　記招發言欠風度惹對手反擊

法國網球公開賽女單決賽，世界排名第2的美國球手歌芙（Coco Gauff）擊敗「一姐」莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），奪得生涯第2個大滿貫單打錦標。

莎巴蘭卡再一次不敵歌芙後痛哭不止，在賽後記招上多番暗諷歌芙實力不及自己或施安迪（Iga Świątek），而歌芙獲悉後即反擊。



歌芙奪得生涯第二個大滿貫單打錦標。（路透社）

女單決賽的第一盤，莎巴蘭卡打到Tie-break才在搶七中獲勝，以7：6先取一盤，但歌芙6：2追平盤數，到決勝盤再以6：4鎖定勝局。歌芙在2023年美網奪得她生涯首個大滿貫時，也是擊敗莎巴蘭卡；她去年在美網贏得女雙冠軍，今次奪得生涯第3個大滿貫、也是第2個大滿貫單打冠軍，獲勝一刻她激動地躺在地上，再徐徐走到看台上與父母相擁。

歌芙到看台上與父母分享喜悅，場面感人。（路透社）

莎巴蘭卡賽後在現場發表感言時不住落淚，指自己表現差劣，並向歌芙道賀。然而在賽後記招上，她反覆強調自己發揮不佳，「這是我表現最差的一場決賽」，更說：「如果施安迪在4強擊敗我，我覺得她今天會贏。老實說，我很痛苦，之前我一直打得很好，然而去到決賽，卻打成這樣子。」言談間只說自己表現不佳、未有認可對手表現之餘，更有貶低歌芙之嫌。

莎巴蘭卡落敗後，不住落淚。（路透社）

隨後輪到歌芙出席記招，有記者覆述了莎巴蘭卡的說話，歌芙先是一臉難以置信，反問：「她這樣說了？」記者再說一次，歌芙才笑着回應：「我不同意這說法。我已經坐了在這裏。」惹來一陣笑聲，她續說：「上次我遇上施安迪的時候——我不是要貶低她或什麼，但我對上她時，我直落兩盤贏了。」

這位年輕球手最後總結道：「我不覺得這種說法（莎巴蘭卡的話）公允，因為在比賽中，任何事都可以發生。」