港足啟德主場首戰已售逾4.5萬門票　園方公布入場安排禁所有容器

香港男子足球代表隊周二（10日）晚上將迎來首場在啟德主場館的賽事，在亞洲盃外圍賽第三輪對印度。足總主席霍啟山透露，門票已售出逾45000張，而啟德體育園周日也公布當日入場安排。



港足將首次在啟德主場館出戰，引來矚目。（資料圖片／袁志浩攝）

霍啟山周六接受傳媒訪問時，透露今場門票已賣出45000張，目標是「坐爆」啟德主場館，目前Cityline的售票頁面，所有下層標準票都顯示為「售罄」，而上層的80元門票則只餘單座。如無意外，今仗會成為香港史上最多人入座的售票本地足球賽事。

賽事將於周二晚上8時開始，園方公布，安檢將於下午5:30開始、6時開放入場，並呼籲球迷預留足夠時間驗票及安檢；而屆時中央廣場會繼續設有巨型港隊吹氣球衣裝置，供觀眾打卡。

Cityline提供的檢票指引：

此比賽使用電子門票，可以以下方法展示二維碼給予工作人員掃描：

1. 以A4白紙打印電子門票；

2. 以流動裝置 / 手提電話出示電子門票，請確保螢幕顯示完整二維碼，而二維碼最少為三厘米x三厘米；

3. Cityline Ticketing應用程式（Cityline帳戶)內的相關電子門票

二維碼一經使用後，將失效並不可重複使用。

如需再次入場，請於離開場館前在出口向工作人員展示及掃描當天活動門票。否則可導致無法重新進入場館，並不設退款。

另外，園方亦特別強調要注意攜帶物品的限制，今場也因保安需要與過去演唱會安排不同，任何容量的水瓶及容器（不論附帶瓶蓋與否）均不得帶入場內。

足總今年2月曾於啟德主場館舉行測試賽。（資料圖片）

Cityline售票頁面的「主辦方條款及細則」亦有列明違禁品事項，寫道：「所有人士如攜帶未經許可的物品，如塑料、玻璃、金屬瓶或容器、瓶裝或罐裝飲料和食物（嬰兒食品及藥物除外）；內容帶有歧視、政治含意、種族主義、排外主義、慈善或意識形態性質的物品或可能引致背離舉辦有關體育活動原意、危及公共安全、阻礙其他觀眾的視線、或有損活動聲譽的物品、旗幟、橫幅、彩旗、海報、傳單、宣傳單張和展示品；任何可用作武器或可能危害健康的物品、物件或物質；機械或非機械性操作的發聲工具，例如擴音器、鼓、鑼；任何遙控飛行設備或玩具以及任何可能構成違反體育場規例第132BY章或國際足協體育場安全和保安規定的物品，一律禁止進場。」

啟德主場館今年3月曾舉辦香港國際七人欖球賽。（資料圖片/夏家朗攝）

體育園同時公布當日將實施特別交通及運輸安排，預期園區一帶交通會較繁忙，呼籲球迷盡量乘搭交通工具，避免駕車前往，散場時，港鐵將會加密屯馬綫的班次，專營巴士公司將於宋皇臺道上落客區提供共10條特別巴士路線，分別前往港九新界各主要地區。

另外，今次賽事完場時，園方將開放主場館的士上落客區（H閘外地面）供的士上客，現有的士落客安排將維持不變。乘搭的士到園區的觀眾，可於啟德主場館的士站、啟德體藝館的士站，或宋皇臺道上落客區落車。散場時，宋皇臺道上落客區將不設的士上客服務，觀眾請於主場館H閘外乘坐扶手電梯到G層的士上落客區乘搭的士。